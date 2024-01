Mia Goth stanie przed sądem! Bo kopnęła leżącego

Wstrząśnienie mózgu za to, że poskarżył się na aktorkę. O co oskarżona jest Mia Goth?

A24 i reżyser Ti West pozwani

Zwiastun filmu "Pearl"

James Hunter złożył pozew, w który opisujeHunter został zatrudniony jako statysta na trzy dni zdjęciowe. Przypadła mu w udziale rola martwego parafianina. Jego zadaniem było leżeć na ziemi cały pokryty sztuczną krwią.Hunter twierdzi, że w czasie pierwszego ujęciaTo jednak nie wystarczyło Goth . W dokumentach czytamy, że po zakończeniu zdjęć, kiedy, by zmyć z siebie sztuczną krew i przebrać się (dodaje, że sztuczna krew była tak lepka, że ubranie przykleiło się do jego skóry i usunięcie go było bolesne),Hunter twierdzi, że kopniak był na tyle mocny, że doznał wstrząśnienia mózgu.Jednak James Hunter pozywa nie tylko Mię Goth . Dostało się też wytwórnii reżyserowiJak czytamy w pozwie, kiedy drugiego dniaz pracy, choć miał pierwotnie jeszcze dwa dni zdjęciowe.jest trzecią częścią cyklu horrorów, na który składa sięoraz. Film kontynuuje opowieść o Maxine, w którą wciela się właśnie Mia Goth