Michael B. Jordan na plakacie ekranizacji "Bez skrupułów"

Amazon zaprezentował plakat filmu " Without Remorse ". Dowiedzieliśmy się z niego, że obraz trafi na platformę Prime Video pod koniec kwietnia.Film ma stanowić początek kinowego cyklu o przygodach Johna Clarka. To były członek Navy SEAL i agent CIA, postać wymyślona przez Toma Clancy'ego , która pojawiała się jako postać drugoplanowa w książkach o Jacku Ryanie. "Bez skrupułów" było pierwszą powieścią, w której był protagonistą. Obraz wyreżyserował Stefano Sollima Without Remorse " powstało dla studia Paramount Pictures, które chciało je wprowadzić do kin we wrześniu ubiegłego roku. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany. Ostatecznie latem ubiegłego roku wytwórnia postanowiła zrezygnować z filmu i odsprzedała prawa do niego Amazonowi.Gwiazdą widowiska jest Michael B. Jordan