Amazon przejmuje "Without Remorse" z Jordanem

Amazon Studios jest o krok od przejęcia od Paramountu praw do dystrybucji filmu " Without Remorse " z Michaelem B. Jordanem w roli głównej.Pierwotnie ekranizacja powieści Toma Clancy'ego miała trafić na ekrany 18 września. Później z powodu pandemii koronawirusa Paramount postanowił przesunąć premierę widowiska na 26 lutego 2021 roku. Jak widać, ostatecznie " Without Remorse " nie doczeka się w ogóle dystrybucji kinowej.Bohaterem filmu jest członek Navy SEAL oraz agent CIA John Clark. Pragnąc pomścić śmierć żony, mężczyzna wikła się w spisek, w który zamieszani są amerykański rząd i handlarze narkotyków.W obsadzie prócz Jordana znaleźli się także Jamie Bell Luke Mitchell . Za kamerą stanął Stefano Sollima (" Sicario 2: Soldado ").