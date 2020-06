Paramount bez skrupułów opóźnia premierę "Without Remorse"

Kolejna duża zmiana w kalendarzu premier. Paramount Pictures rezygnuje z wprowadzenia w tym roku do kin filmu " Without Remorse ". Gwiazdą obrazu jest Michael B. Jordan Pierwotnie obraz miał wejść do kin na początku października. Później jednak na ten dzień Warner Bros. przeniosło premierę " Wonder Woman 1984 " i Paramount zaczęło szukać dla swojego tytułu nowej daty. Ostatecznie szefowie studia uznali, że idealny będzie 26 lutego przyszłego roku.Film ma stanowić początek kinowego cyklu o przygodach Johna Clarka. To były członek Navy SEAL i agent CIA, postać wymyślona przez Toma Clancy'ego , która pojawiała się jako postać drugoplanowa w książkach o Jacku Ryanie. "Bez skrupułów" było pierwszą powieścią, w której był protagonistą. Obraz wyreżyserował Stefano Sollima