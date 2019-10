Oto komandosi Navy SEALS z "Bez skrupułów"

Navy SEALS już prawie w komplecie. Do obsady filmui ekipy dziarskich komandosów dołączyli właśnie Jacob Scipio Todd Lasance . Gwiazdami obrazu są Michael B. Jordan Film ma stanowić początek kinowego cyklu o przygodach Johna Clarka. To były członek Navy SEAL i agent CIA, postać wymyślona przez Toma Clancy'ego , która pojawiała się jako postać drugoplanowa w książkach o Jacku Ryanie. "Bez skrupułów" było pierwszą powieścią, w której był protagonistą. Bell wcieli się w inną postać często przewijającą się na kartach książek Clancy'ego - Roberta Rittera. To on pomógł ściągnąć Clarka do CIA. Postać ta pojawiała się już wcześniej na ekranach kinowych. Wzagrał go Henry Czerny wyreżyseruje Stefano Sollima . Całość powstanie dla studia Paramount.