Millennium Docs Against Gravity 2019. Karnety już w sprzedaży!

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. Jako jedyny w Europie odbywa się jednocześnie w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy. Warszawska edycja odbędzie się w dniach 10-19 maja.Podczas 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity polską premierę będzie miał najnowszy film Wernera Herzoga , który ma na swoim koncie nominację do Oscara.("Meeting Gorbachev") opowiada historię radzieckiego przywódcy, nagrodzonego pokojową Nagrodą Nobla. W serii wywiadów, ale także za pośrednictwem archiwalnych materiałów, poznajemy poglądy polityka na wydarzenia, które ukształtowały współczesny świat.Kolejny hit 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity to("Cold Case Hammarskjold") Madsa Brüggera , znanego ze charakterystycznej metod pracy filmowej - "performatywnego dziennikarstwa". Mads Brügger i szwedzki prywatny detektyw Göran Bjorkdahl starają się rozwikłać zagadkę śmierci Daga Hammarskjolda, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Okazuje się jednak, że odkrywają zagadkę o wiele większą...będzie miał światową premierę na przyszłorocznym Festiwalu Filmowym Sundance ("The Magic Life of V.") Tonislava Hristova (twórca dobrze znany polskim widzom festiwalu dzięki filmowi) to intymny portret młodej kobiety Veery, która stara się zyskać pewność siebie dzięki grze aktorskiej. Prowadzi siebie i swojego niepełnosprawnego brata przez świat rozmaitych ról, tożsamości i magii, aby znaleźć odwagę i zmierzyć się z demonami przeszłości związanymi z ich ojcem.W maju widzowie MDAG będą mogli też zobaczyć film Pawła Ziemilskiego , nagrodzony na prestiżowym festiwalu IDFA w Amsterdamie nagrodą specjalną. W filmie poznajmy historię mieszkańców wsi Stare Juchy, z której prawie jedna trzecia mieszkańców wyemigrowała do Islandii.Starsze pokolenie, które zostało w Polsce, ma nadzieję na ich powrót, ale młodzi rozpoczęli już nowe życie na emigracji. To wzruszająca, intymna, uniwersalna opowieść o rodzinie, miłości i technologii, która w zmieniającym się świecie umożliwia kontakt między najbliższymi.