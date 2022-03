NAGRODY FILMWEBU 2022: Ogłaszamy zwycięzców!

Głosowanie na laureatów 8. Nagród Filmwebu dobiegło końca. Dziś ogłaszamy zwycięzców!

NAGRODY FILMWEBU 2022 – WYNIKI

NAJZABAWNIEJSZA SCENA



NAJLEPSZA POSTAĆ Z GRY



NAJLEPSZY NAJGORSZY FILM



NAJLEPSZY ZWIASTUN





Batman ", zwiastun nr 2 - 49% głosów

NAJLEPSZY DUET





Godzilla i Kong z " Godzilla vs. Kong " - 24% głosów

NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER



ŻE CO?!





Lot w kosmos w " Szybkich i wściekłych 9 " - 38% głosów

NAJLEPSZA ROZRÓBA





Konfrontacja z bandziorami w autobusie w filmie " Nikt " - 31% głosów

NAJMOCNIEJSZA SCENA



NAJBARDZIEJ PAMIĘTNA SCENA





Taniec w " Na rauszu " - 33% głosów

NAJLEPSZA GRA



NAJLEPSZY SERIAL



NAJLEPSZY FILM



Przez ostatnie dwa miesiące głosowaliście w plebiscycie Nagrody Filmwebu 2022 na swoje ulubione filmy, sceny i postacie. Dziękujemy za wszystkie Wasze głosy, bo to Wy raz na zawsze rozstrzygnęliście, które z nich są najlepsze. Wiemy już więc, jaki film zyskał tytuł filmu roku i jaki serial porwał Wasze serca najbardziej. Jak pokazały Wasze głosy – zwycięzcy w głównych kategoriach nie mieli sobie równych.I tak najlepszym filmem minionego roku została " Diuna " z druzgocącą przewagą nad innymi – film Denisa Villeneuve'a zdobył aż 46% Waszych głosów. Podobną jednoznaczność Waszego wyboru widać w kategorii "Serial" – tu bezkonkurencyjne okazało się koreańskie " Squid Game ", na które zagłosowało łącznie 28% z Was. A jaka gra zdobyła wśród Was największe uznanie? Dajcie znać, czy zwycięskie " Forza Horizon 5 " to także Wasz wybór.Tradycyjnie mogliście wybierać w bardzo zróżnicowanych kategoriach. Wiadomo, że nie ma wielkiego kina bez dobrej rozróby, scen, po których szczęki lądują na podłodze, a także charyzmatycznych duetów. W naszych nagrodach kino idzie pod rękę z grami i serialami, zaś filmy tak złe, że aż dobre ogrzewają się w blasku sztuki wysokiej. Pełną listę zwycięzców 8. edycji Nagród Filmwebu znajdziecie poniżej.Przypomnijmy: w tym roku wybierając najlepsze filmy, postanowiliśmy wziąć pod uwagę również tytuły, które miały premierę na serwisach streamingowych bądź platformach VOD. Pod uwagę braliśmy te tytuły, które miały polską premierę pomiędzy 1 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku.Oto lista nagrodzonych: