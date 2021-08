NOWE HORYZONTY ONLINE: 10 filmów, których nie można przegapić

John and the Hole

Czy zdarzyło się Wam w dzieciństwie utyskiwać na ciężki los, szczególnie gdy rodzice kazali wcinać brokuły, iść na podwórko, a nie tylko ciągle patrzeć w monitor i siedzieć prosto przy stole? Johnowi ( Charlie Shotwell ) też kazali. Nie skończyło się to dla nich najlepiej. Pozornie zwyczajna, raczej zamożna rodzina z nowoczesnego domu na przedmieściach robi codziennie zupełnie typowe rzeczy. To wszystko wydaje się jednak jakby spreparowane na pokaz, jak gdyby trawnik przed domem był sklepową wystawą, a mieszkańcy zadbanej posesji – ładnie wyglądającymi, zupełnie przeciętnymi manekinami, nieoczekującymi od życia niczego specjalnego. W końcu i 13-letni John zaczyna traktować rodzinę jak statystów w opowieści o sobie. Podrzuca im pewnego dnia proszki nasenne, a potem umieszcza… w bunkrze wykopanym w ogrodzie. " John and the Hole " to intrygujące, niepokojące kino, które "IndieWire" nazwał "przegiętą wersją" " Kevina samego w domu ", a "Hollywood Reporter" porównał do kolejnego filmu Michaela Hanekego