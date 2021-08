21. Nowe Horyzonty: 10 filmów, których nie możecie przegapić

Debiut Prano Bailey-Bond przenosi nas do ejtisów. Nie liczcie jednak na syntezatorowo-neonową podróż sentymentalną do ery VHS. Reżyserka odkrywa przed nami świat tzw. video nasties, czyli niskobudżetowych filmów, które ze względu na eksploatowaną w nich przemoc stały się obiektem zainteresowania brytyjskich cenzorów. Główną bohaterką jest Enid Baines ( Niamh Algar ), młoda kobieta mająca za zadanie strzec bywalców wypożyczalni przed deprawacją. Nieoczekiwanie na jednej z taśm dostrzega aktorkę niezwykle podobną do jej zaginionej przed laty siostry. Znana ze skrupulatności i zaangażowania w swoją pracę dziewczyna zagłębia się w krwawy spektakl, powoli tracąc kontakt z rzeczywistością. Jeśli tak jak my jesteście fanami kultowego " Wideodromu Davida Cronenberga , " Censor " to dla Was pozycja obowiązkowa.