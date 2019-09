Nadchodzi serial "Ziemiomorze" od studia, które dało nam "Midsommar"

Przed rokiem informowaliśmy o tym, że producentka Jennifer Fox ) zakupiła prawda do ekranizacji cyklu Ursuli K. Le Guin . Wtedy zamysł był taki, by zmienić go w serię widowisk kinowych. Teraz okazuje się, że zamiast filmów powstanie serial. A za jego realizacją odpowie studio A24, znane z artystycznych produkcji (np. tegoroczne). Le Guin zaprezentowała Ziemiomorze światu w opowiadaniach z 1964 roku "Magiczne słowo" i "Prawo imion". W 1968 roku na rynku pojawił się "Czarnoksiężnik z Archipelagu", opowieść o młodym chłopcu z wyspy Gont obdarzonym magicznym talentem. Czwarty tom - "Tehanu" - otrzymał Nebulę, a piąty - "Inny wiatr" - World Fantasy Award.W 2004 rokuzostało zekranizowane w formie mini-serialu. Ursula K. Le Guin nie kryła oburzenia, kiedy zobaczyła, co z jej historią zrobiło Hallmark Entertaiment. Napisała wtedy:Dwa lata później Japończycy nakręcili film animowany. Mimo to przez wiele kolejnych lata Le Guin stanowczo odmawiała ponownego sprzedania praw do ekranizacji. Dopiero Jennifer Fox zdołała nakłonić ją do zmiany zdania. Producentka była w kontakcie z pisarką zanim ta zmarła. Umowę sfinalizowała z synem autorki, Theo Downesem-Le GuinemNa razie nie wiadomo, dla której stacji lub platformy serial powstanie.