Newsy Filmy Box office Box Office USA: Taylor Swift rozstawia hollywoodzkie wytwórnie po kątach
"Veni, cecini, vicī" – może z dumą powiedzieć Taylor Swift. Trzy tygodnie temu jeszcze nikt o jej nowym kinowym projekcie nie słyszał. A teraz "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" jest numerem jeden amerykańskiego box office'u.

Kinowe święto z okazji wydania przez Taylor Swift nowego albumu jest wydarzeniem bez precedensu. Sale wypełniły takie tłumy, że "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" zgarnęło 33 mln dolarów. To absolutny rekord dla tego typu kinowego wydarzenia. Co rzecz jasna nikogo nie powinno dziwić. Do artystki należ przecież rekord wpływów filmu koncertowego. Jej "Taylor Swift: The Eras Tour" zarobił w amerykańskich kinach ponad 180 milionów dolarów (jest to jedyny film koncertowy, który pokonał granicę 100 milionów).

A24 nie może zaliczyć tego roku do udanych. A najnowsza premiera okazała się bardzo bolesną porażką. Jeszcze nie tak dawno temu prognozy dotyczące "Smashing Machine" mówiły o otwarciu w okolicach 20 milionów dolarów. Rzeczywistość zweryfikowała te nadzieje. Obecne szacunki mówią tylko o 6 milionach dolarów.

Nie jest to najgorszy start filmu w szerokiej dystrybucji z udziałem Dwayne'a Johnsona (ten niechlubny wyczyn należy do "Jem i Hologramy" – 458 tys. dolarów, ale tam The Rock miał jedynie epizod). Niemniej jednak nikt w Ameryce nie jest zainteresowany oglądaniem gwiazdora w poważnej roli, która może dać mu nominację do Oscara.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$274,1$117,64,12525.0723.09$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
12Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $167,8$84,03,8025.09-$55
13Zniknięcia $151,0$43,53,6318.089.09$38
14Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
15
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle$124,6$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

Kolejną nowością w pierwszej dziesiątce jest "Good Boy" opowiadający klasyczną horrorową historię z perspektywy psa. Wynik otwarcia nie jest imponujący, bo wynosi tylko 2,3 mln dolarów. Jednak dla dystrybutora – IFC – jest to trzeci najlepszy debiut w historii.

Filmowi udało się pokonać inny nowy horror – "Bone Lake". Ten obraz nie zarobił nawet miliona dolarów (828 tysięcy dolarów) i nie znalazł się w pierwszej dziesiątce.

W Top 10 ma szansę zadebiutować za to indyjskie kostiumowe widowisko akcji "Kantara A Legend: Chapter 1". Dowiemy się tego dopiero jutro, kiedy będą ostateczne wyniki z weekendu. Na chwilę obecną dzieli 10. lokatę z "Wielkim marszem". Oba filmy mają szacunkowe wpływy w wysokości 1,7 mln dolarów. Jednak "Kantara A Legend: Chapter 1" miała premierę w czwartek, więc łącznie na koncie ma 2,55 mln dolarów.

Nowością w pierwszej dziesiątce jest też "Avatar: Istota wody". Wznowienie z dodatkiem fragmentów z trzeciego "Avatara" cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem przynosząc wpływy w wysokości 3,2 mln dolarów. Z takimi wynikami Disney na razie nie ma co marzyć o 700 milionach dolarów łącznych wpływów z amerykańskich kin.

Swoją premierę miał też film "Anemone", w który swoją pierwszą od ośmiu lat rolę zagrał Daniel Day-Lewis. Aktor najwyraźniej nie jest magnesem dla współczesnego kinowego odbiorcy, bo film zarobił na otwarcie tylko 700 tys. dolarów.

Poza pierwszą dziesiątką znalazły się też dwa inne wznowienia: pokazywany w ponad tysiącu kin "Kacper" (zarobił tylko 750 tys. dolarów) i mający o połowę niższą dystrybucję japoński film "Perfect Blue" (zgarnął 711 tys. dolarów).

I na koniec uwaga o liderze ubiegłotygodniowego notowania. "Jedna bitwa po drugiej" miał bardzo dobry drugi weekend i po 10 dniach z wynikiem powyżej 42 milionów dolarów jest to najbardziej kasowy film w karierze Paula Thomasa Andersona. Poprzednim rekordzistą było "Aż poleje się krew" z wynikiem 40,2 mln dolarów.

Box Office USA: 3-5 października 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl (NOWOŚĆ)
$33,0$33,013702
2Jedna bitwa po drugiej (-1)
$11,13$42,7523634
3Smashing Machine (NOWOŚĆ)
$5,15*$6,013345
4Koci domek Gabi: Film (-2)
$5,2$21,6123507
5Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)$4,05$167,8152753
6Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-3)$3,5$124,6342547
7Avatar: Istota wody (wznowienie)
$2,84*$687,62b/d2140
8Strangers 2 (-3)$2,8$10,6922690
9Good Boy (NOWOŚĆ)
$2,25$2,2511650
10Wielki marsz (-3)$1,7$31,9241930
10Kantara A Legend: Chapter 1 (NOWOŚĆ)
$1,7$2,551689
*wynik otwarcia z samego weekendu


Aż cztery duże premiery przygotowały hollywoodzkie wytwórnie na następny weekend. Disney zaprosi na widowisko "TRON: Ares" z Jaredem Leto; Paramount na inspirowany prawdziwą historią rabusia z McDonald's kryminał "Urodzony rabuś" z Channingiem Tatumem; Sony na skierowany do chrześcijańskiej widowni film biograficzny "Soul on Fire", a Roadside na "Kiss of the Spider Woman", czyli musicalowy remake z Jennifer Lopez legendarnego queerowego filmu z lat 80.

