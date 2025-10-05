Box Office USA: Taylor Swift rozstawia hollywoodzkie wytwórnie po kątach

"Veni, cecini, vicī" – może z dumą powiedzieć Taylor Swift. Trzy tygodnie temu jeszcze nikt o jej nowym kinowym projekcie nie słyszał. A teraz "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" jest numerem jeden amerykańskiego box office'u.
Kinowe święto z okazji wydania przez Taylor Swift
nowego albumu jest wydarzeniem bez precedensu. Sale wypełniły takie tłumy, że "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl"
zgarnęło 33 mln dolarów. To absolutny rekord dla tego typu kinowego wydarzenia. Co rzecz jasna nikogo nie powinno dziwić. Do artystki należ przecież rekord wpływów filmu koncertowego. Jej "Taylor Swift: The Eras Tour
" zarobił w amerykańskich kinach ponad 180 milionów dolarów (jest to jedyny film koncertowy, który pokonał granicę 100 milionów).
A24 nie może zaliczyć tego roku do udanych. A najnowsza premiera okazała się bardzo bolesną porażką. Jeszcze nie tak dawno temu prognozy dotyczące "Smashing Machine"
mówiły o otwarciu w okolicach 20 milionów dolarów. Rzeczywistość zweryfikowała te nadzieje. Obecne szacunki mówią tylko o 6 milionach dolarów.
Nie jest to najgorszy start filmu w szerokiej dystrybucji z udziałem Dwayne'a Johnsona
(ten niechlubny wyczyn należy do "Jem i Hologramy
" – 458 tys. dolarów, ale tam The Rock
miał jedynie epizod). Niemniej jednak nikt w Ameryce nie jest zainteresowany oglądaniem gwiazdora w poważnej roli, która może dać mu nominację do Oscara.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,1
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$167,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|-
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,0
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$124,6
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Kolejną nowością w pierwszej dziesiątce jest "Good Boy"
opowiadający klasyczną horrorową historię z perspektywy psa. Wynik otwarcia nie jest imponujący, bo wynosi tylko 2,3 mln dolarów. Jednak dla dystrybutora – IFC – jest to trzeci najlepszy debiut w historii.
Filmowi udało się pokonać inny nowy horror – "Bone Lake"
. Ten obraz nie zarobił nawet miliona dolarów (828 tysięcy dolarów) i nie znalazł się w pierwszej dziesiątce.
W Top 10 ma szansę zadebiutować za to indyjskie kostiumowe widowisko akcji "Kantara A Legend: Chapter 1"
. Dowiemy się tego dopiero jutro, kiedy będą ostateczne wyniki z weekendu. Na chwilę obecną dzieli 10. lokatę z "Wielkim marszem
". Oba filmy mają szacunkowe wpływy w wysokości 1,7 mln dolarów. Jednak "Kantara A Legend: Chapter 1
" miała premierę w czwartek, więc łącznie na koncie ma 2,55 mln dolarów.
Nowością w pierwszej dziesiątce jest też "Avatar: Istota wody"
. Wznowienie z dodatkiem fragmentów z trzeciego "Avatara
" cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem przynosząc wpływy w wysokości 3,2 mln dolarów. Z takimi wynikami Disney na razie nie ma co marzyć o 700 milionach dolarów łącznych wpływów z amerykańskich kin.
Swoją premierę miał też film "Anemone"
, w który swoją pierwszą od ośmiu lat rolę zagrał Daniel Day-Lewis
. Aktor najwyraźniej nie jest magnesem dla współczesnego kinowego odbiorcy, bo film zarobił na otwarcie tylko 700 tys. dolarów.
Poza pierwszą dziesiątką znalazły się też dwa inne wznowienia: pokazywany w ponad tysiącu kin "Kacper"
(zarobił tylko 750 tys. dolarów) i mający o połowę niższą dystrybucję japoński film "Perfect Blue"
(zgarnął 711 tys. dolarów).
I na koniec uwaga o liderze ubiegłotygodniowego notowania. "Jedna bitwa po drugiej"
miał bardzo dobry drugi weekend i po 10 dniach z wynikiem powyżej 42 milionów dolarów jest to najbardziej kasowy film w karierze Paula Thomasa Andersona.
Poprzednim rekordzistą było "Aż poleje się krew
" z wynikiem 40,2 mln dolarów.
Box Office USA: 3-5 października 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl (NOWOŚĆ)
|$33,0
|$33,0
|1
|3702
|2
|Jedna bitwa po drugiej (-1)
|$11,13
|$42,75
|2
|3634
|3
|Smashing Machine (NOWOŚĆ)
|$5,15*
|$6,0
|1
|3345
|4
|Koci domek Gabi: Film (-2)
|$5,2
|$21,61
|2
|3507
|5
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
|$4,05
|$167,81
|5
|2753
|6
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-3)
|$3,5
|$124,63
|4
|2547
|7
|Avatar: Istota wody (wznowienie)
|$2,84*
|$687,62
|b/d
|2140
|8
|Strangers 2 (-3)
|$2,8
|$10,69
|2
|2690
|9
|Good Boy (NOWOŚĆ)
|$2,25
|$2,25
|1
|1650
|10
|Wielki marsz (-3)
|$1,7
|$31,92
|4
|1930
|10
|Kantara A Legend: Chapter 1 (NOWOŚĆ)
|$1,7
|$2,55
|1
|689
Aż cztery duże premiery przygotowały hollywoodzkie wytwórnie na następny weekend. Disney zaprosi na widowisko "TRON: Ares"
z Jaredem Leto
; Paramount na inspirowany prawdziwą historią rabusia z McDonald's kryminał "Urodzony rabuś"
z Channingiem Tatumem
; Sony na skierowany do chrześcijańskiej widowni film biograficzny "Soul on Fire"
, a Roadside na "Kiss of the Spider Woman"
, czyli musicalowy remake z Jennifer Lopez
legendarnego queerowego filmu z lat 80
.