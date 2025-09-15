Newsy Seriale Festiwale i nagrody Nagrody Emmy 2025: najlepsze seriale sezonu wybrane. Są zaskoczenia
W niedzielę w Los Angeles odbyła się trzecia, ostatnia, ceremonia wręczenia nagród Emmy. Królem wieczoru był serial "Dojrzewanie". Jednak triumfatorem tegorocznej edycji Nagród Emmy została nowość od Apple'a – "Studio".

Emmy 2025: Seth Rogen bije rekord "The Bear"



"Studio" rozpoczynało wieczór mając już 9 statuetek zdobytych przed tygodniem. W niedzielę dodało do tej puli cztery dodatkowe, wszystkie zdobyte przez Setha Rogena. Tym samym, z 13 nagrodami na koncie, "Studio" stało się najbardziej nagradzanym serialem komediowym podczas jednej edycji Emmy. Poprzednim rekordzistą był "The Bear", który w 2023 roku zdobył 11 statuetek.

Najwięcej nagród w niedzielę zdobyło "Dojrzewanie". Tytuł dominował w kategoriach serial limitowany zdobywając aż 6 statuetek. Serial przeszedł do historii, kiedy nagrodę odebrał Owen Cooper. Jest on bowiem najmłodszym aktorem kiedykolwiek nagrodzonym statuetką Emmy. W sumie "Dojrzewanie" kończy tegoroczną edycję z ośmioma statuetkami.

Szokiem dla wielu były trzy nagrody w niedzielę dla serialu "The Pitt". Show pokonało faworyzowane "Rozdzielenie" (w tym roku to ten tytuł miał najwięcej nominacji) i wygrało w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Dostał też dwie nagrody aktorskie. Łącznie "The Pitt" zdobyło 5 statuetek.

Wielcy wygrani, wielcy przegrani



Drugim najbardziej obsypanym tytułem tegorocznej edycji Emmy okazał się "Pingwin". Łącznie serial zdobył dziewięć statuetek, jednak większość z nich otrzymał przed tygodniem. W minioną niedzielę na podium pojawiła się tylko Cristin Milioti.

"Rozdzielenie" nie zostało zasypane nagrodami, ale też nie można powiedzieć, że nie zostało zauważone. Serial zdobył w sumie osiem statuetek. Tyle samo ma też "Dojrzewanie" oraz 50. sezon "Saturday Night Live".

Największymi przegranymi były dwa seriale w przeszłości doceniane przez Akademię, czyli "Biały Lotos" i "The Bear". Oba tytuły miały po kilkanaście nominacji, a zakończyły tegoroczną edycję bez choćby jednej statuetki.

Pod względem platform i stacji telewizyjnych pierwszym miejscem podzieliło się HBO/HBO Max i Netflix. Obie marki zdobyły w sumie po 30 nagród Emmy. Swój najlepszy rok w historii zaliczył AppleTV+ zdobywając w sumie 22 statuetki.

Oceniamy serial "Studio"




Nagrody Emmy 2025: Zwycięzcy w najważniejszych kategoriach



SERIAL DRAMATYCZNY
"The Pitt"

SERIAL KOMEDIOWY
"Studio"

SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Noah Wyle, “The Pitt

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Britt Lower, "Rozdzielenie"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU KOMEDIOWYM
Seth Rogen, "Studio"

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU KOMEDIOWYM
Jean Smart, "Hacks"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM
Stephen Graham, "Dojrzewanie"

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM
Cristin Milioti, "Pingwin"

