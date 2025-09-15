Nagrody Emmy 2025: najlepsze seriale sezonu wybrane. Są zaskoczenia

W niedzielę w Los Angeles odbyła się trzecia, ostatnia, ceremonia wręczenia nagród Emmy. Królem wieczoru był serial "Dojrzewanie". Jednak triumfatorem tegorocznej edycji Nagród Emmy została nowość od Apple'a – "Studio".
Emmy 2025: Seth Rogen bije rekord "The Bear" "Studio"
rozpoczynało wieczór mając już 9 statuetek zdobytych przed tygodniem. W niedzielę dodało do tej puli cztery dodatkowe, wszystkie zdobyte przez Setha Rogena
. Tym samym, z 13 nagrodami na koncie, "Studio" stało się najbardziej nagradzanym serialem komediowym podczas jednej edycji Emmy
. Poprzednim rekordzistą był "The Bear
", który w 2023 roku zdobył 11 statuetek.
Getty Images © Kevin Winter
Najwięcej nagród w niedzielę zdobyło "Dojrzewanie"
. Tytuł dominował w kategoriach serial limitowany zdobywając aż 6 statuetek. Serial przeszedł do historii, kiedy nagrodę odebrał Owen Cooper
. Jest on bowiem najmłodszym aktorem kiedykolwiek nagrodzonym statuetką Emmy. W sumie "Dojrzewanie
" kończy tegoroczną edycję z ośmioma statuetkami.
Szokiem dla wielu były trzy nagrody w niedzielę dla serialu "The Pitt"
. Show pokonało faworyzowane "Rozdzielenie
" (w tym roku to ten tytuł miał najwięcej nominacji) i wygrało w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Dostał też dwie nagrody aktorskie. Łącznie "The Pitt
" zdobyło 5 statuetek.
Getty Images © Gilbert Flores
Wielcy wygrani, wielcy przegrani
Drugim najbardziej obsypanym tytułem tegorocznej edycji Emmy okazał się "Pingwin"
. Łącznie serial zdobył dziewięć statuetek, jednak większość z nich otrzymał przed tygodniem. W minioną niedzielę na podium pojawiła się tylko Cristin Milioti
. "Rozdzielenie"
nie zostało zasypane nagrodami, ale też nie można powiedzieć, że nie zostało zauważone. Serial zdobył w sumie osiem statuetek. Tyle samo ma też "Dojrzewanie
" oraz 50. sezon "Saturday Night Live"
. Największymi przegranymi były
dwa seriale w przeszłości doceniane przez Akademię, czyli "Biały Lotos" i "The Bear"
. Oba tytuły miały po kilkanaście nominacji, a zakończyły tegoroczną edycję bez choćby jednej statuetki. Pod względem platform i stacji telewizyjnych pierwszym miejscem podzieliło się HBO/HBO Max i Netflix
. Obie marki zdobyły w sumie po 30 nagród Emmy. Swój najlepszy rok w historii zaliczył AppleTV+ zdobywając w sumie 22 statuetki.
Oceniamy serial "Studio"
Nagrody Emmy 2025: Zwycięzcy w najważniejszych kategoriach SERIAL DRAMATYCZNY
"The Pitt
" SERIAL KOMEDIOWY
"Studio
" SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie
" GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU DRAMATYCZNYM Noah Wyle
, “The Pitt
” GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU DRAMATYCZNYM Britt Lower
, "Rozdzielenie
" GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU KOMEDIOWYM Seth Rogen
, "Studio
" GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU KOMEDIOWYM Jean Smart
, "Hacks
" GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM Stephen Graham
, "Dojrzewanie
" GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM Cristin Milioti
, "Pingwin
"