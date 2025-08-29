Szef Sony utożsamia się z serialem "Studio". "Jest w nim ziarno prawdy"

Choć o znakomitej wartości satyrycznej serialu "Studio" zdążyli wypowiedzieć się niemal wszyscy, dopiero dziś portal Deadline dzieli się głosem samych zainteresowanych. Dziennikarze amerykańskiego portalu dotarli bowiem do wypowiedzi Toma Rothmana, dyrektora generalnego studia Sony. W wywiadzie przyznał on, że w serialu odnalazł "ziarno genialnej, olśniewającej prawdy", które pozwoliło mu utożsamić się z losami szefa fikcyjnej wytwórni Continental, Matta Remicka.
Co powiedział dyrektor generalny studia Sony?
Jak się okazuje, serial platformy Apple TV+ stał się sukcesem zarówno wśród zwykłych widzów, jak i prominentnych jednostek Hollywoodzkiej branży. W niedawnym wywiadzie dyrektor wytwórni Sony nie tylko przyznał się do oglądania "Studia
", ale i do znalezienia tam sporej ilości rezonującej z nim prawdy – nawet jeśli przyzdobionej sporą dawką humoru. W każdym z tych odcinków jest to ziarno genialnej, olśniewającej prawdy – i właśnie to czyni z niego wielką satyrę. Ten serial jest cudownie satyryczny. Poza tym ziarnem cała reszta to bzdury. Zazwyczaj nie jesteśmy takimi idiotami. Obejrzałem to jako komedię, zgodnie z intencją twórców
– powiedział Tom Rothman
.
Przypomnijmy, że w serialu "Studio
" Matt Remick (w tej roli Seth Rogen
), szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina. Zasadniczym tematem serialu pozostaje więc próba zachowania balansu między zyskiem biznesowym, a twórczym spełnieniem. Tymczasem Tom Rothman przyznaje, że o ile zna ten dylemat z autopsji, jego zdaniem w rzeczywistości nie przybiera on aż tak ostatecznej formy. Kiedy kilka miesięcy temu wychodziłem na scenę podczas CinemaConu, przywitałem się słowami: "Cześć wszystkim, nazywam się Seth Rogen!" – co wywołało sporo śmiechu. Serial trafnie pokazuje fundamentalną prawdę: szefowie studiów naprawdę próbują robić słuszne rzeczy, ale na ich drodze staje mnóstwo przeszkód. Różnica polega na tym, że serial przedstawia to jako pasmo ogromnych kompromisów moralnych. W rzeczywistości tak nie jest. Większość ludzi w tej branży jest taka jak ja – kocha kino, ma sporo uczciwości i po prostu stara się jak najlepiej wykonywać swoją pracę
– dodał dyrektor Sony.
"Studio
" okazało się nieoczekiwanym hitem producenckiego duetu Seth Rogen
– Evan Goldberg
. Przedłużony niedawno na drugi sezon przez Apple, serial zdobył aż 23 nominacje do nagrody Emmy
. Liczba ta jest imponująca – żadna inna produkcja komediowa w prawie 80-letniej historii nagród nie powtórzyła tego wyczynu.
