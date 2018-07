TRANSATLANTYK 2018: Na szerokich wodach

Ale Transatlantyk to nie tylko kino. Od początku istnienia imprezy (a mamy za sobą właśnie 8 edycję, trzecią, która odbyła się w Łodzi) równie istotnym elementem programu była muzyka. Twórca i dyrektor festiwalu, Jan A.P. Kaczmarek , zdobywca Oscara za ścieżkę dźwiękowa do, łączy porządki obu sztuk. W ramach festiwalu odbywają się koncerty, spotkania z muzykami oraz jedyny na świecie konkurs kompozycji natychmiastowej, Transatlantyk Instant Composition Contest, podczas którego uczestnicy oglądają fragment wybranego filmu, a następnie na oczach jury i publiczności komponują do niego muzykę (tegoroczną edycję TICC wygrała Dominika Czajkowska).Kolejną niezwykłą i unikatową atrakcją festiwalu jest kino kulinarne. Jedyna tego typu inicjatywa w Polsce (choć znajdująca już swoich naśladowców) powstaje przy współpracy i na licencji berlińskiego Kulinarisches Kino (choć znacznie przewyższa oryginał poziomem oprawy). Sekcja oferuje pakiet doznań: wieczór inauguruje seans filmu skupiającego się wokół tematyki kulinarnej, po którym następuje pięciodaniowa kolacja przygotowywana przez najlepszych polskich szefów kuchni, zaproszonych do współpracy. W tym roku na ekranie mogliśmy zobaczyć m.in. kultowy film Anga Lee , czy też dokument poświęcony legendarnemu francuskiemu szefowi kuchni - Alainowi Ducassowi, właścicielowi 23 restauracji na całym świecie oraz zdobywcy 18 gwiazdek Michelin. Co roku wydarzenie cieszy się rosnącą popularnością – i nic dziwnego, skoro do kuchni (wybudowanej w całości na tę okazję) udało się zaprosić m.in. Wojciecha Amaro, Kurta Schellera (który nie zajmuje się już czynnym gotowaniem) czy Roberta Sowę. Oprócz wyśmienitej, odświętnej oprawy i menu pieszczącego podniebienie, luźno inspirowanego poprzedzającym kolację filmem, inicjatywa daje także niezwykłą możliwość: przestrzeń i czas, by porozmawiać o kinie. Nakryty stół, wokół którego wspólnie spożywa się posiłek, zachęca do wymiany opinii i twórczych dyskusji, które zwykle nie mieszczą się w czasowych ramach festiwalu filmowego ze względu na napięty plan projekcji i obowiązków. Jeśli tylko będziecie mieli okazję, oddajcie się temu niezwykłemu doświadczeniu – choćby tylko po to warto wybrać się na przyszłoroczny Transatlantyk.Mówiąc o największych festiwalowych atrakcjach, nie sposób pominąć także cieszącej się ogromną popularnością sekcji kina łóżkowego, uznanego prze BuzzFeed za jedno z 10 najciekawszych kin plenerowych świata. 40 łóżek, rozstawianych corocznie w popularnych miejskich lokalizacjach, tym razem umieszczono na Placu Schillera, a wśród proponowanych publiczności tytułów znalazły się m.in.czyNajbardziej wyczekiwaną przez kinomanów sekcją było oczywiście Nowe kino – ponad 50 filmów z największych festiwali filmowych, pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. Wśród tytułów wyświetlanych premierowo wyróżnia się na pewno nagrodzona główną nagrodą na festiwalu w Sundance. Film oparty jest na powieści o tym samym tytule i stanowi połączenie dramatu, komedii,oraz tematyki LGBT i fabularnie przypomina żeńską wersję wyczekiwanego. Będąca w wieku dojrzewania Cameron (fantastyczna Chloë Grace Moretz ) odkrywa właśnie swoją seksualność, a przyłapana przez swojego chłopaka in flagranti z najlepszą przyjaciółką, zostaje wysłana przez konserwatywną ciotkę do ośrodka Bożej Obietnicy. Tam spotyka innych zaburzonych - gejów, lesbijki, transseksualistów i buntowników, niepasujących do wystandaryzowanego imageu swoich rodziców i opiekunów. Reżyserka śmiechem próbuje oswoić lęki poszukiwania własnej tożsamości, kojenie bólu związanego z zawiedzeniem oczekiwań bliskich, poczucie winy wynikające z nieprzystawania do normatywnej, dla wielu binarnej rzeczywistości. Emocje wzbierają pod skórą pozornie sielskiej atmosfery pomimo rozładowywania napięć inteligentnym humorem wychowanków ośrodka. Film mądrze, bez linczowania czy indoktrynacji, opowiada o tąpnięciu pojawiającym się na granicy odmiennych światopoglądów.to jeden z tych filmów, dla których warto jechać na festiwale – wolny duchem, niepozbawiony humoru, ewokujący się we wspomnieniach żywymi kolorami i delikatnym uśmiechem.W duchu, wzbogaconym przez ton społecznej prawdy spod znaku Berlinale, utrzymani są także szwedzcy. Dwie żywiołowe licealistki wchodzą w konflikt z ratuszem, kiedy władze postanawiają odrzucić ich amatorski film promujący miasteczko, a realizację projektu powierzają zblazowanemu profesjonaliście. Mozaika społecznych problemów niejednorodnej kulturowo społeczności w obiektywie telefonu komórkowego kontra stateczne kadry miejscowej fontanny, próbujące zaklinać rzeczywistość w imię sprowadzenia do miasteczka zagranicznego kapitału – pomiędzy wierszami dwóch reżyserskich wizji toczy się odwieczny konflikt między tym, co realne a wyobrażone.Znacznie mniej serio o dojrzewaniu w latach 70. opowiadają, jedna z najbardziej odjechanych festiwalowych propozycji. O tym, że mieszkańcy Antypodów mają specyficzne poczucie humoru, przekonaliśmy się już nie raz. Swingujące wakacje leżą gdzieś pomiędzy– możecie kupować to lub nie, ale rzadko ktoś odważa się na taką filmową łobuzerkę. Czego tu nie ma! Szybka kamera, kaskaderskie popisy trzynastolatków, rodzice szukający ukojenia dla kryzysu wieku średniego w trwającej właśnie rewolucji seksualnej i znacznie, znacznie więcej. Reżyser popisuje się wybornymi pomysłami inscenizacyjnymi i piętrzy absurd za absurdem, wszystko to podlewając czarnym humorem, niepoprawnymi żartami i efektownym, chwilami wręcz migawkowym montażem. Nastolatkowie nokautują swoimi popisami zasady logiki i prawa Murphyego, a rodzice masakrują wszystkie reguły poprawności politycznej. W obsadzie są m.in. Guy Pearce Kylie Minogue , ale to dzieciaki robią tu absolutne show.Wiele z filmów pokazywanych premierowo w sekcji nowego kina ogniskowało się wokół problemów rodziny – tym razem na serio, dotykając tematu na przestrzeni wielu kultur. Dwa z trzech filmów otwarcia opowiadały, kolejno, o kulturowym tabu – nieoczekiwanej ucieczce kobiety od męża i dwójki swoich małych dzieci oraz oswajaniu traumy po jej odejściu (francuskie) oraz skostniałych regułach afrykanerskiej mniejszości etnicznej w RPA, osadzonej na sile, religii i przywiązaniu do ziemi, gdzie nie ma miejsca na słabość czy odmienność (). Włoskato z kolei próba zdefiniowania rodzicielstwa przez pryzmat społecznych i genetycznych uwarunkowań – a przy okazji niejednoznaczny portret trzech zupełnie różnych kobiet.dotyka problemu miłości w czasach oswajania lęków związanych z definiowaniem własnej seksualności, zaś koreańskie(pełnometrażowy debiut Shina Dong-Seoka ) z azjatyckim wyczuciem życiowej niejednoznaczności kreśli obraz emocjonalnej postapokalipsy: żałoby po jedynym synu.to z kolei poruszająca historia walki kobiety o prawo do samostanowienia o sobie, opowiadana w cieniu opresyjnej kastowej społeczności Afganistanu. Kategorie prawdy i winy są tu orzekane na podstawie bilansu wpływów i zniekształconej interpretacji faktów, a walka o prawo kobiet to stanowienia o sobie, ekonomicznej samowystarczalności i równego traktowania prowadzi do samosądu, którego nie jest w stanie powstrzymać nawet najważniejszy człowiek w kraju.Wciąż w kręgu rodzinnych opowieści, choć w zupełnie innym stylu, utrzymana jest Any Urushadze . Debiut zaledwie 28-letniej reżyserki zawieszony jest gdzieś pomiędzy sennym koszmarem, szarą rzeczywistością gruzińskiego blokowiska i buchającą mrocznymi skojarzeniami wyobraźnią autorki. Manana, tytułowa bohaterka, to na pozór przykładna pani domu, która całe życie poświęciła rodzinie. Pod powłoką troskliwej matki i żony kipi jednak mroczny talent, perwersyjne fascynacje mitologią i wzbierające artystyczne frustracje. Ponury debiut zdradza oryginalną wyobraźnię, zaplatającą rzeczywistość w klaustrofobiczny kokon własnych obsesji i lęków, niczym w prozie Bruno Schulza i Franza Kafki. Pomimo tempa, gasnącego wraz z upływem czasu oraz budżetu, który uniemożliwia rozwinięcie skrzydeł mrocznej wyobraźni, debiut Urushadze obiecuje wiele – co potwierdzają nagrody na festiwalach w Locarno i Sarajewie oraz wystawienie filmu przez Gruzję do oscarowej rywalizacji.Jedną z najciekawszych propozycji w tegorocznym programie, wyświetlanej premierowo w ramach pokazów specjalnych, był Siergieja Łoźnicy . Zwycięzca sekcji Un certain regard dla najlepszego reżysera w Cannes łączy kino dokumentalne i fabularne w niespotykany dotychczas sposób: przed kamerą rekonstruuje amatorskie filmiki mieszkańców Donbasu, umieszczane przez nich w serwisie Youtube. Te prawdziwe historie, przepuszczone przez filtr kamery i narracji reżysera, robią piorunujące wrażenie, układając się w pejzaż kraju rozdartego przez konflikt zbrojny i zwalczające się nawzajem grupy wpływów. Kilka mozaikowych historii niczym puzzle składa się w skomplikowaną rzeczywistość tej dziwacznej wojny, rozgrywającej się na kilku płaszczyznach i frontach: zastraszonych cywili, próbujących się nie narażać, rozpasanego wojska, usiłującego ugrać dla siebie jak najwięcej, wycofanych, a jednocześnie rozgniewanych obywateli, których tłumiona agresja może wybuchnąć w każdej chwili i równie dobrze obrócić się przeciwko własnym sąsiadom. Nie ma tu złych i dobrych, każdy ma coś na sumieniu, a wszechobecna przemoc i niepewność o własne jutro wyzwalają w mieszkańcach Donbasu najgorsze instynkty. Choć sam twórca twierdzi, że jego film jest w stu procentach fabułą (inna sprawa, że nie wierzy w transparentność dokumentu), trudno nie być zszokowanym przez prawdę bijącą z ekranu. W opozycji do szokującego krajobrazu wybija się wypowiedź samego reżysera, który pojawił się w Łodzi przy okazji polskiej premiery obrazu, twierdzącego, że zdarzało mu się tonować to, co zobaczył w internecie – po to tylko, by zapewnić wiarygodność przedstawionych historii w oczach szerszej publiczności, uniknąć wyparcia ze względu na szok, jaki wywołuje obraz. Film pojawi się w polskich kinach jesienią – i bez wątpienia warto się na niego wybrać.W ramach festiwalu wyświetlano także przedpremierowo dwa głośne tytuły, wchodzące właśnie do polskich kin:oraz- nowy, eksperymentalny film Stevena Soderbergha . Sequelowi filmu z 2015 roku zabrakło tego, co świadczyło o wyjątkowości pierwszej części: reżyserskiej wagi ciężkiej Denisa Villeneuve'a , która zaciskała się na gardle widowni coraz mocniejszą pętlą z każdą kolejną minutą filmu, oraz wybitnej roli Emily Blunt . Choć Benicio del Toro Josh Brolin robią swoje, awciąż dobrze się ogląda, to w porównaniu do pierwszej części sequel można nazwać co najwyżej sprawnie zrealizowanym amerykańskim kinem akcji ze średniej półki.to z kolei zupełnie nieudany filmowy eksperyment, płaski zarówno technicznie, jak i aktorsko, ujawniający wszystkie mankamenty reżyserii Soderbergha : przewidywalność fabuły, dopowiadanie wątków, pospolite aktorstwo i niespełnione marzenie, by stać się drugim Robertem Reinerem.W ramach Transatlantyku odbyły się także Zbliżenia – sekcje poświęcone twórczości konkretnych twórców. Podczas tegorocznej edycji mogliśmy obejrzeć filmy Andrzeja Barańskiego Luciana Pintiliego (świetna, a niezwykle trudna do zdobycia), Miloša Formana oraz Sally Potter , która była gościem specjalnym festiwalu, a podczas gali zamknięcia odebrała prestiżową nagrodę przyznawaną przez międzynarodowe stowarzyszenie krytyków FIPRESCI 93 Platinum Award. W ramach Zbliżenia mogliśmy obejrzeć jejczy obecne niedawno w polskich kinach. Reżyserka imponuje przede wszystkim pomysłowością oraz odwagą w podejmowaniu ryzykownych artystycznie decyzji: udało jej się z sukcesem zekranizować powieść uchodzącą za niemożliwą do sfilmowania (), jako pierwszy twórca w historii kino zdecydowała się wydać swój film także na telefony komórkowe (), dialogi donapisała wierszem, a wsama wcieliła się w główną rolę. Reżyserka, choreografka, aktorka, kompozytorka i tancerka opowiedziała nam o swojej pracy za kamerą (wywiad możecie obejrzećoraz spotkała się z widzami podczas inspirującego Masterclass.W sekcji Kino nocą, którego tematem przewodnim była klaustrofobia, najciekawszą propozycją okazała się barwna– rozgrywający się w eleganckich wnętrzach i na amerykańskim pustkowiu brawurowy reżyserski debiut Coralie Fargeat . Francuzka odważnie posługuje się językiem filmowym, pełnymi garściami czerpie ze stylu Tarantino i przebojowo zadziera z fabularnymi schematami. Niezwykły fotograficzny talent do fetyszyzowania seksu i przemocy, widoczny w każdym kadrze, sprawi, że długo nie zapomniecie o tej dziewczynie i jej filmie, który metaforycznie rozprawia się także ze zmaskulinizowanym światem kina.Każdy z festiwali filmowych to wyrafinowana organizacyjna gimnastyka i godzinowa żonglerka dostępnymi tytułami, by ułożyć najlepszą możliwą dla siebie wersję kalendarium. Kiedy ostatni seans dobiegnie końca, pojawia się jednak dziwna pustka i niedosyt, że kilku z tytułów – poleconych czy zasłyszanych w międzyczasie – nie udało się zobaczyć. W moim przypadku tak było choćby z, laureatem festiwalu, który zdobył przyznawaną przez publiczność nagrodę dystrybucyjną. Film pojawi się w polskich kinach, pozostaje więc oczekiwać na ogłoszenie daty premiery. Do notesu filmów nieobejrzanych, na które będę polować na kolejnych festiwalach i w kinach, wpiszę z pewnością trzy tytuły: gruzińsko-katarski dramat, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywający się w całości na ekranie komputera i opowiadający o rekrutacji do ISIS, oraz– dokument o internetowych, którzy zbijają fortuny dzięki włączeniu kamerki komputera i prezentowaniu swoich talentów na platformach internetowych, mających leczyć rosnącą alienację w najbardziej ludnym, a jednocześnie najbardziej osamotnionym społeczeństwie świata.Ósma edycja Transatlantyku zabrała nas w rejs po obszarach wielu sztuk, oferując wrażenia filmowe, muzyczne, kulinarne, a także doświadczenia z zakresu rozszerzonej rzeczywistości – i choćby za sprawą tak różnorodnego programu festiwal powinien zająć szczególne miejsce wśród polskich imprez filmowych. Zacumowany w filmowym sercu kraju, Łodzi, Transatlantyk ma ogromny potencjał rozwoju i mam nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem będzie zabierać na pokład coraz więcej pasażerów, głodnych wrażeń i z sentymentem powracających na łódzkie filmowe szlaki.