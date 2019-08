OSCARY 2020: Ukraina wybrała canneński film

Ukraina jest jedenastym krajem, który ogłosił swojego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wybór padł na obraz pokazywany w tym roku w Cannes w sekcji Un Certain RegardJest to historia Mustafy, który postanawia zawieźć ciało starszego syna, zabitego na wojnie Rosji z Ukrainą, na Krym, miejsce jego urodzenia. W podróży towarzyszy mu młodszy syn. Wyprawa mocno odbije się na ich wzajemnych relacjach.Ukraina nie ma szczęścia do Oscarów. Żaden z wystawionych filmów nie został nawet uwzględniony na skróconej liście kandydatów, jeden został zdyskwalifikowany (, który Akademia uznała za obraz rosyjski), a cztery lata temu nie zdążyli na czas ze zgłoszeniem (prosili o przedłużenie terminu, ale Akademia się nie zgodziła).Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Estonia:Gruzja:Iran:Kambodża:Korea Południowa:Niemcy:Palestyna:Panama:Szwajcaria:Ukraina: