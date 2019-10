Najnowsze polskie produkcje w Zbliżeniowym Kinie Visa

W filmową podróż zabieramy mieszkańców miejscowości, w których na co dzień nie ma kina. Tym razem zatrzymamy się m.in. w Mikołajkach, Kartuzach, Bieżuniu, Wołowie i Sułkowicach. Przed nami ponad 500 godzin projekcji! Zbliżeniowe Kino Visa sprawia, że wszyscy kinomani, niezależnie od miejsca zamieszkania, znajdują się w centrum filmowych zdarzeń. Na wielkim ekranie w październiku pojawią się: nagrodzone na festiwalu filmowym w Gdyni, polska wersja włoskiego hitu, czyli, a także głośnaw reżyserii Patryka Vegi. Najnowszy repertuar dopełniają jedna z najdroższych polskich produkcji, czyli Legiony oraz przygodowa animacja dla najmłodszych – film O Yeti!.W filmiewidzowie będą mogli zobaczyć całą plejadę filmowych gwiazd, takich jak: Tomasz Kot Łukasz Simlat oraz Wojtek Żołądkowicz . Historia granych przez nich bohaterów pokaże, jak zaskakujące skutki może mieć jedna spontanicznie podjęta decyzja. Film promuje wpadający w ucho utwór "Najnowszy klip" wykonywany przez Dawida Podsiadło . Co ciekawe, jeden z najbardziej znanych polskich wokalistów jest również producentemKolejna pozycja obowiązkowa w nowym repertuarze to polski kandydat do Oscara -. Film został doceniony zarówno przez dziennikarzy, jak i publiczność na festiwalu filmowym w Gdyni. Jury wyróżniło także reżysera – Jana Komasę i scenarzystę – Mateusza Pacewicza , a odtwórcę głównej roli - Bartosza Bielenię uznano za "Odkrycie festiwalu". Produkcją zainteresowało się także Hollywood. Trwają rozmowy w sprawie zakupu praw do amerykańskiego remakeu. Na razie wiadomo, że planowane jest przełożenie filmu Jana Komasy na serial dla jednej z platform streamingowych w USA.Do historii polskiej kinematografii z pewnością przejdą także batalistyczne sceny z filmuw reżyserii Dariusza Gajewskiego . Budżet w wysokości 27 milionów złotych zdecydowanie widać na ekranie. Wielka historia walki o niepodległość jest w tej opowieści tłem dla historii miłosnej, która rozgrywa się pomiędzy trójką młodych bohaterów. Na ekranie najgorętsi aktorzy młodego pokolenia: Bartosz Gelner Sebastian Fabijański oraz debiutująca w tej produkcji - Wiktoria Wolańska . W pamięci zostaje także rola Mirosława Baki Kolejna propozycja w repertuarze to Patryka Vegi – produkcja, która wzbudziła ogromne zainteresowanie jeszcze przed premierą. Reżyser zainspirowany rodzimą sceną polityczną, stworzył film, do którego zaangażował takich aktorów jak: Andrzej Grabowski Z myślą o najmłodszych widzach Zbliżeniowe Kino Visa zaplanowało film- dzieło twórców bajkowego hitu. Opowieść o wielkim białym potworze z pewnością zdobędzie serca kinomanów, a przesłanie filmu, żeby nigdy się nie poddawać, w równym stopniu przyda się małym i dużym widzom, pokazując, że kiedy naprawdę czegoś chcesz, nie ma rzeczy niemożliwych.Na stronie kino.visa.pl/plakaty na wszystkich miłośników kina czeka niespodzianka od wybitnego grafika - Andrzeja Pągowskiego . Pasjonaci kinematografii będą mogli kupić w specjalnej cenie afisze do kultowych filmów, takich jak:czyoraz plakaty zapowiadające ostatnie polskie produkcje:czy. Plakaty w ofercie Kina Visa można zakupić ze specjalną 20% zniżką.Oprócz świetnego repertuaru proponujemy również wyjątkowe promocje. Na wszystkich widzów czeka aż 25% zniżki przy płatnościach Visa. Oferta obowiązuje przy zakupie biletów do kina i zestawów w barku kinowym. Warto pamiętać o możliwości wyboru Najlepszych Miejsc Visa. Można je kupić ze zniżką poprzez stronę internetową w ramach przedsprzedaży lub w kasie kina przed seansem.Już dziś sprawdź na filmowej mapie Polski, kiedy odwiedzimy Twoją miejscowość! Informacje o repertuarze oraz trasę naszych pokazów znajdziesz na stronie Kino.Visa.pl Aby być na bieżąco polub facebookowy profil Zbliżeniowego Kina Visa i zbliż się do kinowej przygody!