Netflix, Fincher, Towne szykują prequel "Chinatown"!

Oto najgorętszytygodnia. Netflix, David Fincher Robert Towne łączą siły, by przygotować prequel słynnego filmu Romana Polańskiego . Projekt pomyślany jest jako serial.Zgodnie z zawartą umową zdobywca Oscara za scenariusz do Robert Towne oraz współtwórca netfliksowych seriali David Fincher będą producentami wykonawczymi serialu oraz przygotują fabułę odcinka pilotowego. Netflix ma nadzieję, że Fincher zajmie się również jego reżyserią, ale nie jest to część zawartego porozumienia.Akcjarozgrywa się w 1937 roku w Los Angeles i opowiada o prywatnym detektywie Jake'u Gittesie, który wplątał się w wyjątkowo skomplikowaną sprawę kryminalną.Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że poznamy w nim wcześniejsze losy detektywa.