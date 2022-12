Czy "Dahmer" to serial LGBTQ+ ? Twórca odpowiada na krytykę

Ryan Murhpy o serialu "Dahmer": dlaczego Netflix uznał go za produkcję LGBTQ+?

"Dahmer" - o czym opowiada kontrowersyjny serial?

Serial Killers o serialu "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

Choć od premiery serialu " Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera " minęło już sporo czasu, atmosfera wokół produkcji wciąż jest gorąca. W rozmowie z Variety, aktor Evan Peters oraz showrunner i producent Ryan Murphy odnieśli się do niektórych z zarzutów wobec serialu.Przypomnijmy: we wrześniu bieżącego roku Eric Perry, kuzyn zamordowanego przez Dahmera Errola Lindseya, napisał na Twitterze:Na platformie Perry umieścił wideo z zeznającą w sądzie w 1992 roku siostrą Lindseya Ritą Isbell oraz serialowy odpowiednik tej chwili.- napisał. Murphy powiedział, że skontaktował się z blisko 20 rodzinami ofiar seryjnego mordercy, ale do żadnej nie dostał odpowiedzi. Musiał zatem polegać na "bardzo dużej ekipie researcherów", którzy przez trzy i pół roku "pracowali dzień i w nocy, by oddać sprawiedliwość poszkodowanym". Jedyną osobą, z którą się nie skontaktowali, miał być ojciec Dahmera, Lionel, grany w serialu przez Richarda Jenkinsa - skonstatował.W dalszej części rozmowy reżyser odniósł się także do kontrowersji wokół kategorii LGBTQ+, do której serial został zakwalifikowany na platformie Netflix - kategorii promującej zwykle pokrzepiające, wzywające do tolerancji i zdecydowanie lżejsze gatunkowo produkcje. Przypomnijmy, że serwis się wycofał z tego ruchu jeszcze we wrześniu, po medialnym backlashu. Dahmer " to nie tylko opowieść o samym kanibalu i seryjnym mordercy, ale też zapis niekompetencji organów ścigania, które przez lata pozostawały bezradne wobec krążącego po Wisconsin potwora. Przedstawione zostaną liczne przypadki, kiedy to Dahmer prawie został zatrzymany, ale ostatecznie wywinął się policji. Co więcej, jako schludny, przystojny biały mężczyzna mógł liczyć na taryfę ulgową i wyrozumiałość ze strony policjantów czy sędziów, którzy mieli z nim do czynienia przy okazji oskarżeń o drobne przestępstwa.Gwiazdą produkcji jest Evan Peters . Na ekranie towarzyszą mu Penelope Ann Miller (jako matka Dahmera), Richard Jenkins (jako ojciec Dahmera), Niecy Nash (jako Glenda Cleveland, sąsiadka Dahmera, która wielokrotnie próbowała go powstrzymać, informując organy ścigania o jego niepokojących zachowaniach), Shaun J. Brown (jako Tracy, niedoszła ofiara Dahmera; udało mu się uciec i doprowadzić do zatrzymania mordercy) i Colin Ford (jako Chazz).