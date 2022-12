Netflix: polski Top 10 tygodnia – co oglądamy przed Świętami?

W Ziemię uderza meteoryt niosący niszczycielską roślinę. Grupa gotowych na śmierć żołnierzy ma tylko kilka godzin, by ocalić swoje miasto przed unicestwieniem.

Jest mroźny wigilijny wieczór. Tej nocy samolubny skąpiec Ebenezer Scrooge ma ostatnią szansę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością – i zmienić przyszłość.

Sofia jest cichą nastolatką, która lubi grać w hokeja i uczyć się jeździć terenówką. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy pewnego dnia łamie zakaz swojego ojca, Santo, i publikuje na Instagramie zdjęcie zrobione mu z ukrycia. Z pozoru banalny post pozwala dwóm przestępcom namierzyć rodzinny dom Sofii, a następnie zamordować jej matkę oraz wujka. Nastolatka pozna ukrywaną przed nią przez lata prawdę oraz mroczną przeszłość Santo związaną z kalabryjską N’dranghetą. Działając wspólnie z ojcem, Sofia będzie dążyć do krwawej i bezwzględnej zemsty.

Gdy Connie wychodzi za Sir Clifforda Chatterleya i zostaje Lady Chatterley, mogłoby się zdawać, że czeka ją komfortowe życie w dostatku. Lecz z czasem ich idealistyczny związek zmienia się w więzienie, gdy Clifford zostaje ranny podczas pierwszej wojny światowej i wraca do domu przykuty do wózka. Wówczas Connie nawiązuje romans z gajowym Oliverem Mellorsem, dzięki czemu przeżywa seksualne przebudzenie. Wkrótce ich romans staje się tematem lokalnych plotek, a Connie musi podjąć ważną decyzję – podążać za głosem serca, czy też wrócić do męża, zgodnie z regułami edwardiańskiego społeczeństwa?