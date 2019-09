Netflix ogłosił start polskiego serialu "W głębi lasu"

Sześcioodcinkową produkcję reżyserują Leszek Dawid ) oraz Bartosz Konopka ). Autorami scenariusza są Agata Malesińska Wojtek Miłoszewski . Serial produkuje ATM Grupa. Producentką kreatywną jest Anna Nagler , producentami wykonawczymi natomiast są Andrzej Muszyński oraz Harlan Coben . W głębi lasu to kolejna, obok brytyjskiej seriioraz hiszpańskiego, współpraca między Cobenem a Netflix.to kolejna produkcja Netflix rozgrywająca się w Polsce. Fabuła obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował legnie w gruzach.- mówi producent wykonawczy i autor książki Harlan Coben Leszek Dawid , reżyser: Bartosz Konopka wyznaje:Michael Azzolino, dyrektor ds. międzynarodowych produkcji oryginalnych w Netflix:Projekt jest wsparty finansowo przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.