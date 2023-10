Wyższe ceny za plany subskrypcji Netfliksa?

Platformy streamingowe zaciskają pasa

Zwiastun filmu "Znachor", najnowszej polskiej produkcji Netfliksa

The Wall Street Journal twierdzi, że po zakończeniu strajku aktorów, czego konsekwencją będą, Netflix podniesie ceny swoich planów subskrypcji. Byłoby to sprzeczne z tym, co na początku roku mówił CFO platformy Spence Neumann, który twierdził, że w najbliższym czasie nie są planowane podwyżki.Netflix w ostatnim czasie podjął szereg działań, które doprowadziły do wzrostu wydatków ze strony użytkowników platformy. Po pierwsze, który w USA kosztował 9,99 dolarów za miesiąc. Ci, którzy z niego korzystali, musieli wybrać opcję o 3 dolary tańszą z reklamami lub opcję o 6 dolarów bez reklam.Netflix w tym roku na poważnie zajął się też. Co przyniosło mu kilka milionów nowych użytkowników.Pod koniec poprzedniej dekady Hollywood popadło w gorączkę streamingową. Doprowadziło to do narodzin wielu nowych platform i konfliktu z kiniarzami.Od ponad roku trwa jednak w Hollywood proces ponownej oceny rentowności tego biznesu. W efekcie wszyscy gracze zaczęli zaciskać pasy, szukać oszczędności i nowych źródeł dochodów.To dlatego wprowadzone (lub planowane są) opcje tańszych wersji subskrypcji, ale w zamianTo z tego powodu platformy zaczynają kasować projekty orazze swojej oferty.To też spowodowało, że Netflix zaczął walkę z dzieleniem kont. A wkrótce podobne środki wdroży Disney+.Z kolei Warner Bros. Discovery zrezygnowało z postrzegania innych platform jako konkurencji, a raczej jako źródło dodatkowego zarobku. I właśnie dlatego na Netfliksie pojawiły się ostatnio tytuły do tej pory kojarzone z HBO. W amerykańskim Netfliksie właśnie zadebiutowała całkiem świeża produkcja Warner Bros.