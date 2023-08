Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2023

1 września

Szczęśliwy finał Happy Ending 2023 1 godz. 33 min. Komedia Gaite Jansen Martijn Lakemeier Luna ( Gaite Jansen ) i Mink ( Martijn Lakemeier ) są świetnie dobraną parą, która obchodzi swoją pierwszą rocznicę ślubu. Mink nie wie jednak, że Luna od samego początku udaje orgazmy oraz milczy o tym od tak dawna, że nie ma odwagi z nim na ten temat porozmawiać. Jej przyjaciele, którzy są świadomi problemu, namawiają ją, by spróbowała nowych rzeczy w łóżku. W związku z tym Luna proponuje Minkowi coś ekscytującego – trójkąt miłosny. Noc z udziałem aktywistki klimatycznej imieniem Eve ( Joy Delima ) wywraca życie Luny do góry nogami.

Półtora dnia En dag och en halv 2023 Aby spotkać się z córką, Artan (Alexej Manvelov) bierze swoją byłą żonę Louise (Alma Pöysti) za zakładniczkę i wyrusza w ekscytującą i pełną emocji wyprawę z nią i policjantem Lukasem (Fares Fares). Przemierzają szwedzkie wiejskie bezdroża w samym środku upalnego lata, a policja depcze im po piętach.

Rozczarowani Disenchantment 2018 - 2023 30 min. Fantasy Komedia Przygodowy Animacja dla dorosłych Eric André Abbi Jacobson Aby uchronić Dreamland przed nieprawymi rządami królowej Dagmar, Bean musi pokonać matkę i nie dopuścić do spełnienia się przepowiedni wieszczącej, że ukochana przez nią osoba poniesie śmierć z jej rąk. Stawka jest wysoka jak nigdy dotąd — bohaterowie muszą stawić czoła Szatanowi, truposzowi bez głowy, nikczemnym nauczkowcom oraz, co najstraszniejsze, swemu prawdziwemu przeznaczeniu.

6 września

Infamia 2023 - Dramat Zofia Jastrzębska Sebastian Łach Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie zwyczajnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.

Drapieżniki Predators 2022 51 min. Przyrodniczy Dokumentalny Tom Hardy Porywający serial przyrodniczy o pięciu gatunkach drapieżników z całego świata walczących o przetrwanie w swoich naturalnych środowiskach. Zobacz, jak wygląda życie gepardów, niedźwiedzi polarnych, likaonów i innych śmiertelnie niebezpiecznych łowców, którzy toczą nieustanną walkę o dominację. Narratorem tego intrygującego serialu przyrodniczego jest nominowany do Oscara Tom Hardy.

Honor skauta: Tajne akta Boy Scouts of America Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America 2023 1 godz. 34 min. Dokumentalny True crime Ten oparty na wywiadach z demaskatorami, ofiarami i byłymi pracownikami dokument śledczy ujawnia, w jaki sposób organizacja Boy Scouts of America próbowała zatuszować jeden z najbardziej przerażających skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w historii.

7 września

Gamera -Rebirth- Gamera: Ribāsu 2023 - Sci-Fi Anime Hisako Kanemoto Subaru Kimura W lecie 1989 roku czterech chłopców z Tokio jest świadkami nadejścia Gamery – żółwia kaiju, który odważnie stawia czoła olbrzymim potworom pożerającym ludzi.

Top Boy 2019 - 53 min. Kryminał Ashley Walters Kane Robinson Ostatnie działania Sully’ego nie pozostały bez wpływu na jego układy z Dushane’em. Gdy pojawiają się nowe problemy, ich wspólne imperium zaczyna być rozsadzane przez siły działające zarówno od zewnątrz, jak i od środka. Czy w zmieniającym się na ich oczach świecie będą w stanie koegzystować, kierując się zasadami, których przestrzegali przez całe życie? A może dwóch liderów to już tłum?

Ukochane dziecko Liebes Kind 2023 Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.

Virgin River 2019 - 44 min. Dramat obyczajowy Alexandra Breckenridge Martin Henderson Piąty sezon serialu " Virgin River " obfituje w zaskakujące zwroty akcji – zobaczymy w nim szokujące rozstanie, trudny proces sądowy, bolesne pożegnanie oraz pożar lasu, który zbliża do siebie niektórych mieszkańców Virgin River, oddalając innych. Problemy macierzyństwa skłaniają Mel do podjęcia ważnej decyzji dotyczącej jej przyszłości w klinice, gdy z powodu ciąży nieoczekiwanie budzą się w niej dawne emocje. Pragnąc udowodnić Mel swoją wartość, Jack zmierza się ze swoimi demonami z przeszłości – oraz oczywiście z Charmaine. Gdy z powodu niepełnosprawności Doc i Hope zaczynają tracić poczucie własnej tożsamości, szukają pocieszenia w społeczności, swojej nowej rodzinie oraz w sobie nawzajem.

8 września

Nieznane misje szpiegowskie Spy Ops 2023 - Dokumentalny Emocjonujący serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, w którym pracownicy agencji wywiadowczych MI6 i CIA opowiadają o pracy szpiegów, kampaniach zimnej wojny oraz zamachach stanu dokonanych przez tajnych agentów. Zobaczymy w nim wywiady z prawdziwymi urzędnikami, oficerami i szpiegami.

13 września

Tapie 2023 Biograficzny Dramat Laurent Lafitte Joséphine Japy Bernard Tapie, szaleńczo ambitny przedstawiciel klasy robotniczej, dołącza do grona Francuzów budzących wielkie kontrowersje.

Freestyle 2023 1 godz. 26 min. Sensacyjny Maciej Musiałowski Nel Kaczmarek Diego, uliczny raper po odwyku, zrywa z dilerką i koncentruje się na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą, odrzucając krążące wokół pokusy zdobycia łatwego hajsu. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diega pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu złoty i szybki interes – zakup oraz przemyt sporej ilości koksu. Diego podejmuje wyzwanie, jednak nie wszystko idzie po jego myśli. Świat, przed którym uciekał, zasysa go jak bagno i brutalnie konfrontuje z gangsterskim podziemiem. Czy mężczyzna wyjdzie z tego cało?

14 września

Czerwony Kapturek na tropie Akazukin, Tabi no Tochu de Shitai to Deau 2023 1 godz. 46 min. Fantasy Czerwony Kapturek ma zagadkę kryminalną do rozwikłania na królewskim balu z Kopciuszkiem. Czy rozwiąże sprawę, zanim wybije północ?

15 września

Hrabia El Conde 2023 Czarna komedia "Hrabia" to film łączący czarną komedię i horror, osadzony w równoległym świecie inspirowanym współczesną historią Chile. Głównym bohaterem jest Augusto Pinochet, symbol światowego faszyzmu, który okazuje się wampirem zamieszkującym zrujnowaną posiadłość na zimnym południowym krańcu kontynentu. Swoją egzystencję podtrzymuje, zaspokajając apetyt na czynienie zła. Po 250 latach życia Pinochet postanawia jednak zrezygnować z picia krwi i wiecznego życia – nie może już po prostu znieść tego, że świat zapamiętał go jako złodzieja. Jakby tego było mało, zawiódł się na swojej rozczarowującej i oportunistycznej rodzinie. Przychodzi jednak czas, kiedy po nawiązaniu zupełnie nieoczekiwanej relacji Pinochet odnajduje chęć do życia, które tym razem będzie zdecydowanie antyrewolucyjne.

Lato Summer Surviving Summer 2022 - 28 min. Dramat Sky Katz Kai Lewins Summer, która właśnie odkryła, że uwielbia surfing, wraca do Shorehaven, aby odnowić kontakt z Arim i dawnymi przyjaciółmi. Jednak gdy dostaje się do reprezentacji stanu, zyskuje śmiertelnego wroga w nowej dziewczynie Ariego, Wren, która jest kapitanem drużyny.

21 września

Sex Education 2019 - 2023 50 min. Dramat Komedia Gillian Anderson Asa Butterfield Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości – w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy – sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…

27 września

Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara The Wonderful Story of Henry Sugar 2023 Ekranizacja popularnego opowiadania Roalda Dahla o bogaczu, który dowiaduje się o istnieniu guru, który widzi bez użycia oczu, i postanawia sam opanować tę sztukę, by móc oszukiwać w grach hazardowych.

Bracia z przedmieść 2 Banlieusards 2 2023 1 godz. 37 min. Dramat Kryminał Dwa lata od momentu, w którym otarł się o śmierć, Demba próbuje przywrócić swoje życie na właściwy tor i oprzeć się pragnieniu zemsty. Noumouké wdaje się w bójki między rywalizującymi dzielnicami, a Soulaymaan stawia pierwsze kroki jako prawnik, pragnąc pogodzić swoje przekonania i ambicje. Czy trzej bracia zdołają oprzeć się fali przemocy i okrucieństwa, z którą przyjdzie im się zmierzyć?

28 września

Castlevania: Nocturne 2023 - Animacja Fantasy Przygodowy Edward Bluemel Pixie Davies Francja, rok 1792, szczyt rewolucji francuskiej. W odległej części zachodniej Francji kontrrewolucyjna arystokracja zawiera sojusz z przerażającym wampirem Mesjaszem, który obiecuje "zjeść słońce" i uwolnić armię wampirów oraz nocnych stworzeń, aby stłumić rewolucję i zniewolić ludzkość. Karaibska czarodziejka o imieniu Annette poszukuje Richtera Belmonta, ostatniego potomka rodziny łowców wampirów, który ma stanąć na czele ruchu oporu.

29 września

Nigdzie Nowhere 2023 1 godz. 48 min. Dramat Thriller Anna Castillo Tamar Novas Ciężarna Mia ( Anna Castillo ) ucieka z kraju wyniszczonego totalitarnymi rządami, przeludnieniem i niedoborem zasobów w morskim kontenerze. Gdy gwałtowny sztorm spycha kontener do morza, uwięziona w metalowej trumnie kobieta rodzi córkę i musi walczyć o przetrwanie, aby uratować dziecko.

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już we wrześniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.