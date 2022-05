Netflix zamawia 2. i 3. sezon "Heartstoppera"

O czym opowiada serial Netfliksa "Heartstopper"?

Fenomen "Heartstoppera"

Serial " Heartstopper " zadebiutował na Netfliksie w drugiej połowie kwietnia i szybko trafił na listę top 10 w 54 krajach. Teraz streamingowy gigant podjął decyzję o kontynuacji tej historii. Zamówiono dwa kolejne sezony. Informację tę, za pośrednictwem twitterowego konta brytyjskiej filii Netfliksa, przekazała Alice Oseman , czyli autorka komiksowego pierwowzoru. Heartstopper " to historia dwóch uczniów szkoły dla chłopców – Charliego i Nicka – którzy nieoczekiwanie odkrywają, że łącząca ich przyjaźń jest czymś więcej. Charlie, Nick i grupa ich przyjaciół wyruszają w podróż do samopoznania i akceptacji, wspierając się nawzajem, gdy próbują odkryć, kim są naprawdę.W głównych bohaterów wcielili się Kit Connor Joe Locke . W jednej z ról mogliśmy zobaczyć także Olivię Colman Zachęcamy do obejrzenia odcinka programu Serial Killers, w którym Łukasz Muszyński i Julia Taczanowska rozmawiają o serialu. Czy " Heartstopper " skradł ich serca?Popularność serialu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania komiksem Alice Oseman . Jego sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1700%, a pierwszy tom trafił na amerykańskie listy bestsellerów. Odtwórcy głównych ról cieszą się również niezwykłą popularnością w mediach społecznościowych. Instagramowe profile Kita Connora Joego Locke'a śledzi aktualnie odpowiednio 3,4 miliona i 2,5 miliona unikalnych użytkowników. Na miesiąc przed premierą serialu obaj mieli po ok. 100 tys. obserwatorów.