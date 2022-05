"Heartstopper". Widzieliśmy serial platformy Netflix. Najlepszy serial młodzieżowy roku?

O serialu "Heartstopper"

W ostatnich tygodniach jednym z najpopularniejszych seriali platformy Netflix był młodzieżowy " Heartstopper ". Łukasz Muszyński i Julia Taczanowska postanowili sprawdzić, czym seria podbił serca widzów. Zapraszamy na nowy odcinek "Serial Killers".Początkiem " Heartstopper " był internetowy komiks Alice Oseman . Cieszył się tak dużą popularnością, że autorka postanowiła pierwsze dwa rozdziały sama wydać w klasycznej formie. W tym celu postanowiła zebrać pieniądze na Kickstarterze. Cel osiągnęła w ciągu dwóch godzin.Sukces kampanii zwrócił uwagę branży komiksowej. W październiku 2018 roku prawa wydawnicze do całego cyklu kupił koncern medialny Hachette.Na zainteresowanie branży filmowej nie trzeba było w tym momencie długo czekać. Prawa do ekranizacji w 2019 roku kupiło studio See-Saw Films, które w 2021 roku porozumiało się z platformą Netflix co do dystrybucji serialu.Scenariusz " Heartstopper " przygotowała sama autorka komiksu. Za kamerą stanął Walijczyk Euros Lyn , który ma na swoim koncie odcinki " Doktora Who " i " Sherlocka ". Gwiazdami zostali Kit Connor jako Nick oraz Joe Locke jako Charlie.Delikatny Charlie i twardy rugbysta Nick spotykają się w szkole dla chłopców i szybko odkrywają, że ich nieoczekiwana przyjaźń przeradza się w jeszcze bardziej zaskakujący romans. Charlie, Nick i grupa ich przyjaciół wyruszają w podróż do samopoznania i akceptacji, wspierając się nawzajem, gdy próbują odkryć, kim są naprawdę.