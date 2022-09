Nie żyje Coolio, raper, aktor, twórca hitu "Gangsta's Paradise"

Coolio - kariera w branży muzycznej i filmowej

Coolio - przyczyna śmierci

Zmarł Artis Leon Ivey Jr., znany lepiej jako Coolio . Amerykański raper, producent muzyczny, kompozytor, aktor filmowy i dubbingowy miał 59 lat. Nie znamy przyczyny śmierci. Coolio urodził się w 1963 roku w Los Angeles. Po ukończeniu koledżu w Compton podjął pracę w lokalnej stacji radiowej KDAY i napisał singiel "You're Gonna Miss Me", który wkrótce stał się jego biletem do świata muzyki. Zadebiutował w 1994 roku płytą "It Takes a Thief" - piosenki z niej przyniosły mu również pierwszej nominacje do nagród Grammy i MTV Video Music. Największą popularność zyskał jednak rok później dzięki nagrodzonemu Grammy singlowi "Gangsta's Paradise", promującym hit " Młodzi gniewni " z Michelle Pfeiffer . Co ciekawe, utwór to w istocie cover kawałka Stevie Wondera - "Pastime Paradise". Kolejne płyty - "My Soul" (z singlem "C U When U Get There" z filmu "Nic do stracenia"), "Coolio.com", "Return of the Gangsta", czy "Steal Hear" ukazywały się z przerwami do 2009 roku.Od czasu ogromnego sukcesu " Młodych gniewnych " (180 milionów dolarów w światowym box-office) oraz nieprawdopodobnego triumfu swojej piosenki na międzynarodowej arenie, Coolio regularnie pojawiał się na małym i dużym ekranie. Grywał epizody bądź role trzecioplanowe - m.in. w " Batmanie i Robinie ", " Daredevilu ", serialu " V.I.P " oraz filmach klasy B, jak " Dracula 3000 " czy " Pterodaktyl ". Był głosem Kwanzaa-bota w " Futuramie ", pisał piosenki do sitcomów, min. do " Kenana & Kela ". Na małym ekranie był gwiazdą autorskich reality shows - "Cooking with Coolio" oraz "Coolio's Rules". Wziął również udział w koreańskim programie "American Hustle Life", gdzie wystąpił razem z popularną grupą BTS. Coolio pozostawił po sobie dziesięcioro dzieci. Troje z nich - córkę Zhaneheand, synów Dariusa i Milana - miał z Josefą Salinas, swoją żoną w okresie 1996-2000.Okoliczności śmierci rapera pozostają na razie niewyjaśnione. Jego agent, Jarez Posey, powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter, że Coolio zmarł w środowe popołudnie w mieszkaniu swojego przyjaciela. Miał skorzystać z łazienki, z której już nigdy nie wyszedł - przyjaciel znalazł go martwego na podłodze.