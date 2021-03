Nowe daty 18. Millennium Docs Against Gravity!

Zespół organizujący Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity



18. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w formie hybrydowej - od 21 do 30 maja potrwa część kinowa w siedmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Po-znań, Katowice, Bydgoszcz, Lublin), od 3 do 20 czerwca odbędzie się część online.

Wszyscy z nadzieją czekamy, aż świat zacznie budzić się na nowo do życia. Niestety obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas odpowiedzialności, a w trosce o bezpieczeństwo naszych widzów, postanowiliśmy przesunąć tegoroczną, pierwszą pełnoletnią, 18. edycję festiwalu na późniejsze daty. Nie rezygnujemy jednak z daty majowej, ponieważ zależy nam na wsparciu kin w okresie, kiedy będą mogły wrócić do działania a ich sytuacja będzie wyjątkowo trudna. Festiwalowa wspólnota siedmiu miast zobowiązuje! Kina wymagają naszego zaangażowania, solidarności i pomocy.Festiwal przyjmie, podobnie jak w zeszłym roku, formę hybrydową - od 21 do 30 maja odbędzie się część kinowa w siedmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Lublinie. Następnie od 3 do 20 czerwca potrwa część online festiwalu, podczas której zostanie zaprezentowana część filmów z tegorocznego programu oraz od-będą się niezwykle ważne debaty i spotkania z wyjątkowymi gośćmi.Kino jest świątynią filmu. Nie wyobrażamy sobie naszego i waszego festiwalu bez kina. Na bezpiecznej sali, w odpowiednim reżimie sanitarnym, razem z innymi widzami i widzkami możemy przeżywać filmowe emocje oraz poszerzać swoją wiedzę o otaczającym świecie. Dlatego nie rezygnujemy z kin, nie przenosimy się w pełni do internetu, ani nie zamierzamy umniejszać roli kina jako miejsca współodczuwania. Naszym zdaniem rolą festiwalu filmowego jest dawanie świadectwa o roli i randze kina w kulturze. Liczymy, że uda nam się spotkać w rzeczywistości, co będzie pierwszym i jasnym sygnałem powrotu do normalności. Dziękujemy przy okazji naszemu Mecenasowi, Bankowi Millennium, za wsparcie w tym czasie pełnym wyzwań. Dzięki ciężkiej pracy naszego zespołu oraz zaangażowaniu wszystkich Partnerów udało nam się przekuć ograniczenia w sukces, gromadząc w zeszłym roku, podczas 17. edycji Festiwalu, rekordową publiczność ponad 170 tysięcy widzów i widzek.W najbliższych dniach przekażemy informacje o rozpoczęciu sprzedaży karnetów festiwalowych oraz odsłonimy kolejne tytuły z wyjątkowo interesującego programu pełnoletniej już edycji naszego festiwalu. W tym roku zaprezentujemy także nowe sekcje, między innymi Kryminalne zagadki MDAG, a wśród nich nominowany do Oscara film " Śledztwo w domu spokojnej starości " oraz Alfabet protestu - sekcję, w której zobaczymy ludzi aktywnie walczących o lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Powiemy też więcej o Życiu w czasach pandemii, szczególnie skupiając się na polskim doświadczeniu w oparciu o filmy młodych twórców oraz pokażemy Odmieńcze spojrzenia niecodziennych bohaterów. Więcej szczegółów przekażemy już wkrótce!Z nadzieją patrzymy w przyszłość i mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się na 18. Millennium Docs Against Gravity i razem poszukamy odpowiedzi, jak będzie wyglądała nasza postpandemiczna rzeczywistość. Do zobaczenia!