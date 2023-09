Nowe słuchowisko "Rok 2084" już w Storytel

"Rok 2084" - współcześni Romeo i Julia

"Rok 2084" - hołd złożony Orwellowi

"Rok 2084" - obsada i twórcy

Więcej o "Roku 2084" – fabuła:

W porównaniu z nimi, Szekspirowscy kochankowie z Werony mieli naprawdę łatwo. Miłość wbrew dwóm zwaśnionym rodom? Co, jeżeli ktoś kocha wbrew otaczającej go rzeczywistości? Gdy każdy jego krok jest obserwowany, każdy czyn oceniany, każda myśl niebezpieczna...? Miłość Amira i Mileny zto zbrodnia zarówno przeciw Ministerstwu Prawd Wewnętrznych, gdzie pracuje on, jak i zatrudniającej ją potężnej korporacji Omni.W role Romea i Julii cyfrowego świata, rozdartych pomiędzy lojalność względem Ministerstwa Prawd Wewnętrznych a wszechwładnej korporacji Omnii, wcielili się Jakub Sasak Vanessa Aleksander . Jej popularność przyniosły role w serialu " Wojenne dziewczyny " i filmie " Sala samobójców. Hejter ". Sasak karierę dzieli między warszawskie teatry (Ateneum, Och-Teatr, Garnizon Sztuki) a popularne filmy i seriale (m.in. " Pod Wiatr ", " Stulecie winnych "). Oboje spotkali się wcześniej na planie produkcji Netflixa " Dziewczyna i kosmonauta ". Narratorem opowieści jest Grzegorz Damięcki to hołd złożony klasykowi pióra - George'owi Orwellowi . Scenarzyści Michał Protasiuk i Michał Cetnarowski stanęli przed takim zadaniem, jakie kiedyś postawił przed sobą Orwell – przyjrzeć się dniu dzisiejszemu i naszkicować obraz jutra. Mieli zastanowić się, jak wyglądałby "Rok 1984" dzisiaj, pisany w zupełnie innym otoczeniu technologicznym, politycznym czy gospodarczym.Efekt to wizja jednocześnie obca, jak i niepokojąco znajoma. Słuchającnie sposób oprzeć się wrażeniu, że opisywana w nim przyszłość nie tylko nie jest bardzo odległa, ale towarzyszy nam już dziś – gdy zanurzamy się w świat mediów społecznościowych, instalujemy kolejną aplikację na smartfonie czy dokonujemy płatności elektronicznej, o której informacja płynie prosto na pozostające poza naszym wpływem serwery.By podkreślić futurologiczny aspekt swojej najnowszej produkcji, w celu przygotowania towarzyszących jej materiałów, Storytel sięgnął po narzędzia przyszłości – sztuczną inteligencję, z pomocą której powstał promującyzwiastun. Jest to również nawiązanie do ważnego wątku słuchowiska, gdzie główna bohaterka zajmuje się tworzeniem fabuł z użyciem AI.Maszyny jednak – jeszcze (na szczęście!) – nie są w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności. Dlatego zastoi nie chłodna/wirtualna ręka SI, ale grupa utalentowanych Homo sapiens. Oprócz Aleksander Sasaka w słuchowisku usłyszymy m.in. Grzegorza Damięckiego w roli narratora. Scenariusz napisali nagradzani autorzy fantastyki naukowej, Michał Cetnarowski i Michał Protasiuk. Za reżyserię słuchowiska odpowiada Wojciech Sławacki. Producentem kreatywnym scenariusza był Marcin Zwierzchowski.Tak wygląda technologiczny raj. W roku 2084 ludzie są bezpieczni pod czujnymi oczami całej masy małych braci – czujników, mikrofonów i kamer, śledzących nasz każdy krok, czyniących nasze życie prostszym i bardziej zoptymalizowanym. Każdy klient jest zadowolony w czułym (i mocnym) uścisku Omni – megakorporacji, która zna nasze pragnienia lepiej niż my sami, i istnieje po to, by spełniać każdą naszą zachciankę.Orwellowski Wielki Brat przekonywał, że "Wojna to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła". Anonimowi technokraci przyszłości wiedzą, że w sterowaniu społeczeństwem nic nie sprawdza się tak dobrze jak odpowiednio dobrane algorytmy, ograniczenie prywatności oraz obietnica bezpieczeństwa, w imię której najłatwiej ogranicza się wolność.Amir pracuje dla Ministerstwa Prawd Wewnętrznych. Milena nadzoruje Sztuczną Inteligencję, która reżyseruje seriale przyszłości dla Omni – sieciowego molocha społecznościowego, który zaspokaja wszystkie potrzeby swoich użytkowników. Kiedy ich drogi się przetną, oboje przypomną sobie, że są wartości, o które warto walczyć. Tylko czy walka jest jeszcze możliwa, gdy człowiek wciśnięty jest między ścierające się siły autokratycznego rządu i wszechwładnej korporacji?Historia opisana przez Michała Cetnarowskiego i Michała Protasiuka mogłaby się wydarzyć już dzisiaj. Ona już się wydarza. Autorzy zanurzyli się w aktualnych trendach i przewidywaniach futurologów, wsłuchali w ostrzeżenia oraz obietnice brzmiące zbyt dobrze, by być prawdziwymi.to fikcja. Jeszcze.