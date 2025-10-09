5. sezon "Stranger Things" najdroższą serialową produkcją w historii

Na widok tej informacji niejednej osobie opadnie szczęka. Jak donosi Puck News, finałowy sezon "Stranger Things" będzie najdroższą serialową produkcją w historii!
Obłędny koszt realizacji "Stranger Things".
Piąty sezon "Stranger Things
" składa się z ośmiu odcinków. Według Puck News każdy z nich kosztował średnio 60 milionów dolarów
. To przekłada się na łączną kwotę w wysokości 480 MILIONÓW DOLARÓW
.
Tym samym "Stranger Things
" pokonał produkcje Amazonu "Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy
" (które kosztowały średnio 58 milionów dolarów za odcinek) i "Citadel
" (50 mln dolarów za odcinek).
Skąd taki duży koszt? Bracia Duffer
poszli bowiem na całość i zamiast sezonu serialu zrobili serię ośmiu filmów pełnometrażowych. Tak, każdy odcinek będzie liczył od 90 do ok. 120 minut
!
Tak gigantyczna produkcja sprawiła, że Netflix ma dość specyficznych pomysł na prezentację sezonu. Odcinki wejdą na platformę partiami na przestrzeni miesiąca. Pierwsze cztery odcinki
pojawią się na platformie Netflix 26 listopada
. Kolejne trzy odcinki
zadebiutują 25 grudnia
. Finał serialu "Stranger Things" zostanie pokazany 31 grudnia.
Czy pół miliarda dolarów wydanych na produkcję przełoży się na rekordową oglądalność? Dowiemy się już wkrótce.
"Stranger Things" – oceniamy finałowe odcinki 4. sezonu