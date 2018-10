Nowy horror twórcy "Hereditary. Dziedzictwa" w drodze na ekran

Getty Images © Tim P. Whitby



Studio A24 ogłosiło, że nowy horror twórcy Ariego Astera trafi do kin 9 sierpnia 2019 roku.Niezatytułowany na razie film opowiada o parze ( Jack Reynor Florence Pugh ), która podróżuje do małej szwedzkiej wioski. Bohaterowie pragną odwiedzić przyjaciela i wziąć udział w lokalnym święcie z okazji przesilenia letniego. To, co zaczyna się jako idylla, szybko zmienia w koszmar, kiedy przybyszami zainteresuje się pogańska sekta.Zdjęcia do horroru rozpoczęły się w sierpniu na Węgrzech. W obsadzie znaleźli się również: Will Poulter , Vilhem Blomgren, William Jackson Harper