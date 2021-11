Nowy plakat 4. części "Matrixa" – "Matrix Zmartwychwstanie"

Co wiemy o "The Matrix Zmartwychwstanie"?

Kiedy polska premiera "The Matrix Zmartwychwstanie"

Na oficjalnym koncie czwartej części " Matrixa " na Twitterze – The Martix Resurrection – pojawił się nowy plakat " Matrix Zmartwychwstanie ". Uwaga, premiera już za miesiąc! Czekacie?Film będzie czwartą częścią serii, która pod koniec XX wieku zrewolucjonizowała kino science fiction. Tym razem za kamerą stanęła sama Lana Wachowski . Reżyserka, która trylogię " Matrix " zrealizowała wspólnie ze swoją siostrą Lilly Wachowski , jest także współscenarzystką i producentką projektu."Matrix Zmartwychwstania" trafi do dystrybucji z kategorią wiekową R. Oznacza to, że ze względu na sceny przemocy i dosadny język w USA widzowie poniżej 17 roku życia będą mogli zobaczyć film jedynie pod opieką osób dorosłych.Reżyserce udało się zebrać imponującą obsadę. Poza gwiazdami znanymi z oryginalnej wersji, takimi jak Keanu Reeves Carrie-Anne Moss czy Jada Pinkett-Smith , zobaczymy wiele nowych twarzy. Są to Yahya Abdul-Mateen II Jonathan Groff . Premierę widowiska zaplanowano na 22 grudnia.Ostatni zwiastun sugeruje, że grany przez Keanu Reevesa Neo ponownie stał się częścią Matriksa, gdzie funkcjonuje jako Thomas Anderson. Nawiedzają go wizje wydarzeń z przeszłości, których do końca nie rozumie. Aby nie dopuścić, by bohater przypomniał sobie, że jest wybrańcem, system zmusza go do zażywania niebieskich pigułek. Zobaczcie wideo:"Matrix 4" trafi do polskich kin 22 grudnia. Światowa premiera planowana jest o tydzień wcześniej na 15 grudnia.