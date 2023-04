Nowy wymiar kina dokumentalnego. Sekcja VR podczas 20. MDAG

Festiwalową nowością podczas jubileuszowej, 20. edycji Millennium Docs Against Gravity będzie sekcja dokumentalnych doświadczeń VR (virtual reality). Dzięki specjalnym goglom oraz klimatycznym dekoracjom publiczność przeniesie się do wirtualnego świata, który może jednak wiele powiedzieć o naszej rzeczywistości.Za selekcję doświadczeń (które ze względu na swój charakter nie są nazywane "filmami") prezentowanych na festiwalu odpowiadają dyrektor artystyczny MDAG, Karol Piekarczyk oraz Dorota Pabel. Programerzy tak mówią o tym, na co może liczyć publiczność: "Doświadczenia VR pozwalają nam niemal namacalnie doświadczyć tego, co przeżywają i z czym mają do czynienia bohaterowie_ki. Otwiera nas na ich perspektywę oraz w empatyczny sposób pozwala nam eksplorować rzeczywistość, do której na co dzień możemy nie mieć dostępu. Elementem sekcji będą dekoracje zbudowane specjalnie dla każdego doświadczenia. Chociaż w czasie samego oglądania znajdujemy się w specjalnych goglach, dobrze dobrane światło i elementy przestrzeni pozwalają nam wprowadzić się w odpowiedni nastrój jeszcze przed rozpoczęciem eksploracji. Wzorem największych i najważniejszych festiwali na świecie, zaczynamy naszą przygodę z VR-em, dbając o wszystkie detale, stanowiące ważną dodatkową wartość do wspaniałych, prezentowanych przez nas dzieł".Polscy i zagraniczni twórcy_czynie wielokrotnie nagradzanych na światowych festiwalach utworów VR biorą za punkt wyjścia palące tematy współczesności – zdrowie psychiczne, zmiany klimatu, rasizm, kolonializm i dialog z tradycją. Wiele z tych doświadczeń z nich prezentowanych będzie w Polsce po raz pierwszy.Obserwując rozwój kinematografii, filmu dokumentalnego i sztuk wizualnych, widzimy, jak coraz częściej twórcy i twórczynie sięgają po nowe media i technologie dla jeszcze większego zanurzenia odbiorców w opowiadanej historii. Na wystawę składa się siedem doświadczeń wirtualnej rzeczywistości, które podejmują tematy poruszane również w filmach z programu festiwalowego.(Wielka Brytania) to spektakularna animacja studia Anagram z narracją Tildy Swinton, opowiadająca o człowieku, który po latach spędzonych w izolacji leczony na schizofrenię znajduje siłę wśród społeczności graczy. Zdobywca nagrody głównej dla najlepszego immersyjnego doświadczenia VR na festiwalu w Wenecji.(Kanada) Ahnahktsipiitaa (Colin Van Loon) oddaje głos rdzennym mieszkańcom, którzy, w rzeczywistości podporządkowanej matriarchatowi, odkrywają ciemną stronę historii Kanady. Senne panoramy i opowiadane historie o systemowym rasizmie i kolonialnej niesprawiedliwości łączą się w nielinearnej narracji, a odbiorcy stają się świadkami zbrodni.(Niemcy) Leny Thiele, Sebastiana Baurmanna i Dirka Hoffmanna to interaktywny dokument, o migracji zwierząt w dobie antropocenu. Przybliża historię przywracania do środowiska naturalnego zagrożonego gatunku Ibisa z wiedeńskiego Zoo, gdzie młode nawiązują więź z ludzkimi opiekunkami, które prowadzą je w długiej wędrówce przez Alpy. Wizualny świat Myriad łączy dokumentalne ujęcia z kamery z odręcznymi rysunkami węglem, pierwiastka, który jest podstawą całego życia na Ziemi.(Wielka Brytania) Darrena Emmersona to z rozmachem zrealizowany interaktywny dokument VR, w którym odbiorcy cofają się do 1989 roku, gdzie przy dźwiękach acid house, mają za zadanie znalezienia nielegalnego rave'u i uniknięcia spotkań z policją. Opowieść o kulturowym i społecznym fenomenie osadzonym w burzliwych czasach w Wielkiej Brytanii. Zdobywca nagrody głównej dla najlepszego dokumentalnego doświadczenia VR na festiwalu IDFA w Amsterdamie.(Kanada, Izrael) Miri Chekhanovich i Edith Jorisch to eko-fikcja, w której odbiorcy w świecie, którego każdy element przesiąknięty jest cząsteczkami plastiku doświadczają stopniowej ewolucji od jednokomórkowego mikroba z czasów prehistorycznych, przez mięczaka z mackami, po oddychającą hybrydę plastisapiens. Utwór z dystansem i ironią zachęca do odsunięcia od siebie ekologicznych trosk i lęku o przyszłość, oddania się zachwycającemu wszechświatu, w którym wszyscy jesteśmy istotami złożonymi z plastiku.(Polska) Moniki Masłoń to ćwiczenie z utraty. Interaktywna instalacja zaprasza widzów i widzki do uczestniczenia w procesie, podczas którego poznają mechanizmy iluzji, trenują brak kontroli i wpływu. Odrealniony świat utworu − negatywowa wersja świata rzeczywistego, pełni funkcję sali treningowej dla lepszego poznania siebie i swoich emocji.(Polska) Normana Leto przedstawia zdarzenia z 11 września 2001 roku z unikatowej perspektywy lotników wojskowych, którzy podążyli za porwanymi samolotami pasażerskimi, aby zapobiec tragedii. Ciasny kokpit samolotu kontrastujący z bezkresną przestrzenią Nowego Jorku to idealne środowisko do rekreacji w technice VR. Choć znajdujemy się niemal w centrum wydarzeń, pozostajemy zamknięci w kokpicie, niczym bezsilni obserwatorzy. Pilot 9/11 to opowieść o wychodzeniu z traumy − tej szerszej, narodowej i tej subiektywnej, osobistej. Pokaz przedpremierowy wersji work-in-progress.Doświadczenia dostępne są w języku angielskim od 15 do 21 maja w Teatrze Dramatycznym. Wstęp wolny.