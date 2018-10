OSCARY: Zmiany w głosowaniu na film nieanglojęzyczny

Getty Images © Handout

Oscarowych zmian ciąg dalszy. Tym razem ułatwiono członkom Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej głosowanie w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.Zmiany dotyczą pierwszego z dwóch etapów głosowania. Przede wszystkim zmniejszono obowiązkową liczbę filmów, które musi obejrzeć dany członek. Akademicy będą też mogli dowolnie wybierać tytuły do obejrzenia. Dotychczasowe zasady sprawiały bowiem, że głosujący zwracali się ku sugerowanym odgórnie filmom., skomentowała wiadomość Diane Weyerman, współprzewodnicząca komitetu sprawującego pieczę nad kategorią Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.W poprzednich latach głosujący z Los Angeles byli podzieleni na trzy grupy. Każda z tych grup miała przypisane określone tytuły. Żeby zdobyć prawo głosu, trzeba było obejrzeć około 2/3 filmów ze swojego przydziału (16-18 tytułów). Można było oglądać również filmy spoza puli, ale miały one mniejszą wagę przy zliczaniu ostatecznego "wyniku" danego głosującego.Teraz wycofano się z tych zasad i wyeliminowano podział na trzy grupy głosujących. Liczbę obowiązkowych filmów zmniejszono z kolei do dwunastu.Sześć najwyżej ocenionych filmów przejdzie do drugiego etapu głosowania - razem z trzema dodatkowymi wybranymi przez specjalną komisję. Spośród tej dziewiątki wyłoniona zostanie piątka nominowanych.