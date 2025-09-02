Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Ma 100% na RT i właśnie został kandydatem Filipin
Do 22 wzrosła liczba kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Swojego reprezentanta ogłosiły właśnie Filipiny.

Zdobył Złotego Lwa w Wenecji i Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. Zdobędzie Oscara?



Filipiny postawiły w tym roku na jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych na świecie reżyserów. Reprezentantem kraju został bowiem Lav Diaz i jego epickie widowisko historyczne "Magalhães".

Jak nietrudno domyślić się po tytule, film jest biografią portugalskiego podróżnika Fernão de Magalhãesa, lepiej znanego jako Ferdynand Magellan. Obraz skupia się na końcowym okresie jego życie podczas pobytu w Azji Południowo-Wschodniej. Odkrywcę zagrał Gael García Bernal. Światowa premiera filmu miała miejsce na tegorocznym festiwalu w Cannes.

Choć kinematografia filipińska na światowych festiwalach odniosła już wiele sukcesów (sam Lav Diaz doceniony został m.in. w Wenecji i Berlinie), to żaden film z tego kraju nie otrzymał choćby jednej nominacji. Sam Diaz miał już raz okazję walczyć o statuetkę. Było to 10 lat temu z filmem "Norte, koniec historii".

Fragment filmu "Magalhães"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Austria: "Paw zwyczajny"
Belgia: "Młode matki"
Bułgaria: "Stadoto"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Filipiny: "Magalhães"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kanada: "To, co zabijasz"
Łotwa: "Ogar Boga"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"

