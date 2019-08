OSCARY 2020: Kuba wysyła film o dzieciach z Czarnobyla

Kuba jest 24. krajem, który ogłosił już swojego kandydata do wyścigu oscarowego. Będzie to również jeden z najstarszych reprezentantów w rywalizacji.miał bowiem swoją premierę na festiwalu Sundance , ale nie w tym a w ubiegłym roku.powstał na bazie doświadczeń ojca dwójki reżyserów i opowiada o profesorze literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Hawańskim, który wraz z innymi członkami wydziału zostaje wysłany do szpitala, gdzie przebywają dzieci przywiezione z Czarnobyla po wybuchu reaktora jądrowego. Mają służyć jako tłumacze.Kuba do tej pory zdobyła zaledwie jedną nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (za). Przed rokiem ich kandydatostatecznie nie znalazł się liście obrazów ubiegających o statuetkę.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Belgia:Brazylia:Dominikana:Ekwador:Estonia:Gruzja:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Niemcy:Palestyna:Panama:Rumunia:Szwajcaria:Szwecja:Tunezja:Turcja:Ukraina: