Oscary 2019: "Nie jestem czarownicą" kandydatem Wielkiej Brytanii

Po raz szesnasty Wielka Brytania będzie walczyć o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do wyścigu wystawiony został obraz Rungano Nyoni Wystawienie filmu było możliwe, ponieważ większość dialogów wypowiadanych jest w języku bemba. Jest to drugi film brytyjski z dialogami w tym języku. Pierwszym był dekadę temu melodramat Karla Francisa . Tamten film nie zdołał wywalczyć nominacji.miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes. Otrzymał aż 10 nominacji do British Independent Film Awards (trzy zamienił na statuetki). Dostał też nagrodę BAFTA dla najlepszego brytyjskiego debiutu roku.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.