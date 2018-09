Oscary 2019: Izrael, Holandia i Luksemburg już w grze

Kolejne państwa dołączyły do wyścigu po Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ostatnim czasie swoich kandydatów zgłosiły: Izrael, Holandia i Luksemburg.W czwartek rozdano izraelskie Oscary. W kategorii najlepszy film triumfowałi tym samym został kandydatem tego kraju. Obraz miał swoją premierę przed rokiem na festiwalu w Karlowych Warach , gdzie zdobył nagrodę jury ekumenicznego. Jest to historii niemieckiego cukiernika, który po śmierci swojego kochanka przyjeżdża do Jerozolimy, gdzie spotyka rodzinę zmarłego. Izrael ma na swoim koncie 10 nominacji, ale ani jednego Oscara.Holandię reprezentować będzie dramat historyczny. Jest to biografia bankiera Walravena van Halla, który w czasie II wojny światowej finansował holenderski ruch oporu. Holandia zdobyła do tej pory trzy Oscary. Ostatni raz 20 lat temu za filmZ kolei Luksemburg postawił na, czyli historię młodego Niemca, który uciekając przed swoją przeszłością trafił do niewielkiej luksemburskiej wsi, gdzie zatrudnia się jako robotnik przy żniwach. Obraz miał swoją premierę przed rokiem na festiwalu w Toronto.jest dopiero piętnastym filmem wystawionym przez Luksemburg (jeden jednak -- został zdyskwalifikowany). Dotychczas żaden nie załapał się nawet na skróconą listę kandydatów do nominacji.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Austria:Belgia:Białoruś:Chorwacja:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Izrael:Japonia:Kolumbia:Kosowo:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Rumunia:Singapur:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: