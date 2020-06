Już teraz na Netflix możecie obejrzeć " Pięciu braci ". Jest to historia czterech czarnoskórych weteranów, którzy wracają do Wietnamu, aby odnaleźć szczątki swojego dowódcy i... ukryte złoto. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was ranking najlepszych filmów wojennych na Netflix. Znajdziecie w nim zarówno kinowe hity (" Furia "), jak i mniej znane, ale godne uwagi produkcje. Nie zabraknie też polskich tytułów.