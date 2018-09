Oscary 2019: Macedonia i Kanada w rywalizacji

Do 62 wzrosła liczba państw, które zadeklarowały udział w rywalizacji o tegorocznego Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ostatnim czasie swoich reprezentantów ujawniła Macedonia i Kanada.Macedonia weźmie udział w oscarowej rywalizacji po raz piętnasty. Kraj rozpoczął znakomicie. Pierwszy kandydat -- otrzymał nominację. Żadnemu z późniejszych filmów to już się nie udało.W tym roku do rywalizacji zgłoszona została opowieść o uzdrawiającej mocy marihuany -Również temat narkotyków pojawia się w kanadyjskim reprezentancie -. Debiut reżyserski Sophie Dupuis zdobył osiem nominacji do Prix Iris (filmowych nagród Quebecu), z których trzy zamienił na statuetki.Kanada ma już na swoim koncie Oscara - zdobytego w 2004 roku za. Oprócz tego zdobyła też sześć nominacji, po raz ostatni w 2013 roku zaPaństwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Algieria:Austria:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Indonezja:Irak:Iran:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia:Maroko:Meksyk:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Portugalia:Rosja:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania: