Oscary 2025 bez gospodarza! Nowy plan Akademii na galę

Gwiazdy kina zamiast jednego gospodarza. Co czeka Galę Oscarową?

Jak donoszą portale Puck News i Deadline, Akademia chciałaby. Zamiast tego chciałaby, żebyOczywiście gwiazdy kina ma ją już na Gali Oscarowej swoje miejsce ogłaszając nominowanych i wręczając statuetki. Teraz jednak ich rola miałaby się jeszcze rozszerzyć. Każda z gwiazd (lub par) przez część ceremonii pełniłaby funkcję, która dotąd zarezerwowana była dla gospodarza.Podobno przedstawiciele Akademii już skontaktowali się z grupą gwiazd. Są wśród nich, czyli gwiazdy widowiska " Deadpool & Wolverine ", jednego z najbardziej kasowych filmów kinowych tego roku. Portal Deadline sugeruje, że ich udział byłby z korzyścią dla Disneya, do którego należy stacja ABC, która posiada prawa do transmisji Oscarów.Wśród kandydatów są też komicy, a takżeCzy jednak ten plan wypali? Tego na razie nie wiadomo. Deadline sugeruje, że choć gwiazdy nie mówią kategorycznie "nie", to również nie wykazują przesadnego entuzjazmu.Latem Akademia myślała jeszcze o gospodarzu. Ofertę otrzymał nawet John Mulaney . Ten jednak odrzucił ją.Aktualnie Akademia nie wybrała jeszcze oficjalnie teamu produkcyjnego, który będzie odpowiadał za nową Galę. Wszyscy spodziewają się jednak, że wybrani zostaną producenci ostatnie ceremonii Raj Kapoor i Katy Mullan, którzy zostali za swoje wysiłki niedawno nagrodzeni statuetką Emmy.