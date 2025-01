Osoby z otoczenia Torres prowadzą kampanię nienawiści przeciwko Gascón i "Emilii Pérez"?

Getty Images © Matt Winkelmeyer

Fernanda Torres ze Złotym Globem za rolę w dramacie "I'm Still Here"

Karla Sofía Gascón o Fernandzie Torres. Osoby z otoczenia brazylijskiej aktorki dyskredytują konkurentkę w internecie?

Oświadczenie Karli Sofíi Gascón

Zobacz zwiastun "Emilii Pérez"

Jako pierwsza otwarcie transpłciowa osoba nominowana do Oscara w kategorii aktorskiej Karla Sofía Gascón już przeszła do historii kina. W wywiadzie dla youtube'owego kanału Folha de Sāo Paulo aktorka otwarcie powiedziała, że jest atakowana przez osoby z otoczenia Fernandy Torres – powiedziała.Po burzy, jaką słowa Karli Sofíi Gascón wywołały burzę w internecie, aktorka zdecydowała się wydać oświadczenie. Czytamy w nim:Z kolei Fernanda Torres kilka dni temu opublikowała na Instagramie krótkie wideo, w którym opowiedziała o swoim spotkaniu z Gascón W dalszej części wypowiedzi Torres mówiła o innych aktorkach walczących o Oscara za pierwszoplanową rolę kobiecą: Demi Moore Mikey Madison . W zakończeniu ponownie odniosła się do Gascón Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej: Emilia Pérez " zadebiutowała na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes. Na polskie ekrany film trafi w lutym. Zobaczcie jego zwiastun: