Ostatnie karnety na 44. FPFF w Gdyni!

Sprzedaż online karnetów na 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zakończy się w sobotę, 31 sierpnia 2019 roku, o godzinie 20.00. Ograniczona pula karnetów trafi ponownie do sprzedaży 14 września. Natomiast już od 5 września będzie można kupować pojedyncze bilety na festiwalowe seanse.Podczas weekendu poprzedzającego start Festiwalu – w sobotę, 14 września – karnety będą w sprzedaży wyłącznie w kasach Kina Helios w CH Riviera w Gdyni, w godzinach 12.00-20.00, do wyczerpania puli.Imienny karnet kosztuje 200 złotych i jest zaprogramowany na 20 punktów, co uprawnia do obejrzenia 20 filmów podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.Wraz z ogłoszeniem szczegółowego harmonogramu festiwalowych projekcji, 5 września, do sprzedaży wejdą bilety na pojedyncze seanse.Cena biletu normalnego wyniesie 22 złote, a ulgowego – 18 złotych. W przypadku Konkursu Filmów Krótkometrażowych bilet na jeden blok filmowy będzie kosztować 15 złotych.Dostępne będą również promocyjne bilety dla grup zorganizowanych (firm i instytucji) w cenie 15 złotych od osoby, oraz dla grup szkolnych z opiekunem – za 12 złotych od osoby.44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019 roku w Gdyni.