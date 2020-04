Oto nowy serialowy ojciec Lois Lane

Getty Images © CBS Photo Archive



) dołączył do obsady serialu, który powstaje dla stacji The CW.Gwiazdami produkcji są Tyler Hoechlin Hoechlin został zaangażowany w 2016 roku i pojawiał się jako Superman w kilku serialach z tak zwanego Arrowverse. Tulloch debiutowała jako Lois Lane w crossoverzezatytułowanymz 2018 roku.Showrunnerem serialu jest Todd Helbing ma opowiadać o wyzwaniach i problemach bycia zawodowymi partnerami we współczesnym społeczeństwie. Walsh wcieli się w generała Lane'a, ojca Lois. To do bólu poważny żołnierz, który chce za wszelką cenę ocalić Amerykę przed wszelkimi zagrożeniami - nawet jeśli pochodzą spoza tego świata.W postać generała Lane'a wcielali się wcześniej Glenn Morshower (w), Michael Ironside (w) oraz Denis Arndt Harve Presnell (w).