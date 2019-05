Oto zwiastuny wszystkich nowych odcinków "Czarnego lustra"

3 2 1



Platforma Netflix zaprezentowała tytuły i zwiastuny trzech odcinków składających się na piąty sezon serialu-antologii. Sprawdźcie, co tym razem przygotowali dla Was twórcy.Kierowca taksówki działa według ściśle określonego planu do momentu, gdy wszystko wymyka mu się spod kontroli i znajduje się w samym centrum niefortunnych wydarzeń.Obsada: Andrew Scott Samotna nastolatka pragnie zbliżyć się do swojej ulubionej gwiazdą popu, której życie nie jest aż tak różowe, jak się wydaje...Obsada: Miley Cyrus Dawni znajomi ze studiów spotykają się po latach, wywołując serię wydarzeń, które mogą na zawsze zmienić ich życie.Obsada: Anthony Mackie Premiera sezonu 5 czerwca.