PLOTKA: Andy Serkis spotka Batmana

Batman on Film podaje, że Andy Serkis może znaleźć się w obsadzie. Biorąc pod uwagę to, że aktor współpracował już z Mattem Reevesem przy dwóch, jego udział w komiksowym widowisku wydaje się prawdopodobny.Niestety Batman on Film nie podaje żadnych szczegółów potencjalne roli Serkisa . Nie wiemy więc nawet, czy zobaczymy go na ekranie, czy może znów powierzona zostanie mu rola z wykorzystaniem technologii motion capture.Oficjalnie o fabulewciąż niewiele wiadomo. Jasne jest, że będziemy mieli do czynienia z młodszą wersją bohatera. Reżyser w wielu wywiadach sugerował, że z historii dowiemy się, dlaczego w komiksach Batman często nazywany jest największym detektywem na świecie.Gwiazdą filmu jest Robert Pattinson