PLOTKA: Wiadomo, kto będzie gejem w "The Eternals"?

Jak wiadomo, wMarvel zamierza wprowadzić pierwszą liczącą się w fabule postać niekryjącą się ze swoją homoseksualną orientacją. W miniony weekend Kevin Feige na imprezie D23 uzupełnił tę informację o dodatkowe szczegóły: bohater będzie miał męża i rodzinę. Niestety szef Marvel Studios nie uznał za stosowne ujawnić, kto będzie gejem, stąd po sieci krąży masa spekulacji i plotek.Ponieważ na D23 ogłoszono, że do obsadydołączył Kit Harington jako Black Knight, niektórzy uznali, że to właśnie jemu przypadnie historyczna (w MCU) rola. Innego zdania jest portal We Got This Covered. Według ich źródła (podobno tego samego, które przekazało im informacje o pojawieniu się w MCU She-Hulk i powrocie Ewana McGregora do roli Obi-Wan Kenobiego, zanim zostały one oficjalnie ogłoszone) gejem w Eternals będzie Ikaris, którego zagra inna gwiazdaTytułowi bohaterowie są przedstawicielami kosmicznej rasy mającej strzec życia na Ziemi. Obdarzeni boskimi mocami herosi od milionów lat toczą wojnę z armią złowieszczych Deviants.Premierę zaplanowano na 6 listopada 2020 roku.