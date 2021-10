ANKIETA: Wybierz najbardziej pożądaną supermoc bohaterów "Eternals"

O FILMIE "ETERNALS"

Już 5 listopada do kin w całej Polsce trafi " Eternals ", 25. film MCU i zupełnie nowe przygody dziesięciorga superbohaterów, którzy nigdy wcześniej nie pojawiali się na ekranie.Z tej okazji razem z Disneyem zapraszamy Was do wzięcia udziału w ankiecie i wybranie najbardziej pożądanej mocy Eternals.Ankietę znajdziecie TUTAJ Obsadę " Eternals " tworzą znakomici aktorzy: Richard Madden jako wszechmocny Ikaris, Gemma Chan jako kochająca ludzkość Sersi, Kumail Nanjiani jako kosmiczny Kingo, Lauren Ridloff jako superszybka Makkari, Brian Tyree Henry jako inteligentny wynalazca Phastos, Salma Hayek jako mądra i duchowa przywódczyni Ajak, Lia McHugh jako wiecznie młoda, stara dusza Sprite, Don Lee jako potężny Gilgamesh, Barry Keoghan jako powściągliwy samotnik Druig i Angelina Jolie jako zaciekła wojowniczka Thena. Kit Harington gra Dane'a Whitmana.Film wyreżyserowała zwyciężczyni Oscara, Chloé Zhao Eternals " to epicka opowieść o losach nowych w kinowym świecie Marvela bohaterów. Nieśmiertelni herosi przez tysiące lat pozostawali w ukryciu, ale w obliczu zagrożenia muszą zjednoczyć siły, by stanąć do walki z najstarszymi wrogami ludzkości - Dewiantami.Inspirację dla filmu stanowiły oryginalne marvelowskie komiksy Jacka Kirby'ego "Eternals", po raz pierwszy opublikowane w 1976 roku. Zawarte w nich historie pozwoliły odkrywać niezbadane dotąd przestrzenie czasowe i różnorodne postaci, a także zagłębić się w bogate dzieje Eternalsów.Eternalsi to nieśmiertelne istoty z odległej planety Olympia. Przybyli na Ziemię tysiące lat temu, aby chronić ludzkość przed atakami obcych drapieżników zwanych Dewiantami. O tej napaści Eternalsi dowiedzieli się od Celestialsów, którzy pojawili się po raz pierwszy w Uniwersum Marvela w " Strażnikach Galaktyki ", również wyprodukowanych przez Marvel Studios.Eternalsi, których można spotkać na Ziemi, to zróżnicowana i potężna grupa – połączenie myślicieli i wojowników, u których ta sama kosmiczna energia przejawia się w postaci różnych supermocy, zależnie od superbohatera. Ich specjalne siły i zdolności wzajemnie się uzupełniają, gdy działają razem. Kiedy jednak nie walczą, zachowują się jak dysfunkcyjna rodzina – kłócą się i wspierają na zmianę.Opowiadana w filmie historia rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Jedna część rozgrywa się w przeszłości, kiedy Eternalsi działali jak potężny zespół i rodzina, która jest ze sobą bardzo blisko. Druga część akcji dzieje się w teraźniejszości, kiedy grupa się rozpada i ukrywa wśród ludzi, prowadząc razem z nimi normalne życie. Niebezpieczeństwo ze strony Dewiantów, które po raz kolejny zagrażają istnieniu ludzkości, oznacza jednak, że Eternalsi muszą odłożyć na bok to, co ich dzieli, i znów stworzyć zespół.Jeśli chcecie obejrzeć film jako pierwsi, mamy dla Was świetną wiadomość – ruszyła przedsprzedaż biletów na " Eternals "! Bilet możesz kupić tutaj: https://disney.pl/filmy/eternals - " Eternals " w kinach od 5 listopada 2021 r.