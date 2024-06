Gwiazda serialu "Czarny ptak" w biografii Bruce'a Springsteena

Zwiastun serialu "Czarny ptak"

Jak Bruce Springsteen nagrywał swój szósty album?Punktem wyjścia dla filmu będzie wydana w 2023 roku książka "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska". Jej autorem jest Warren Zanes.Jak nietrudno się domyślić, film skupi się na kulisach realizacji "Nebraski", szóstego studyjnego albumu The Bossa. Płyta ta była zbiorem mrocznych, surowych piosenek, którymi artysta zrywał z dotychczasowym wizerunkiem. Paul Walter Hauser ma zagrać Mike'a Batlana. To on zbudował w mieszkaniu Springsteena studio nagrań. Przez lata był też technikiem towarzyszącym artyście w jego tournée.Samego piosenkarza zagra gwiazda " The Bear . Za reżyserię odpowiada(" Bielmo "). Producentem jest, który do niedawna pełni funkcję szefa działu filmowego platformy Netflix.