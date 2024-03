Jennifer Garner i Paul Walter Hauser jako złodzieje grubych milionów

Getty Images © Kevin Mazur

Paul Walter Hauser

"Fruitcake" – fabuła

Jennifer Garner i Paul Walter Hauser – ostatnie role

Scenariusz "Fruitcake" autorstwa Treya Selmana znalazł się w 2016 roku na tak zwanej "czarnej liście" najbardziej pożądanych fabuł w Hollywood. To prawdziwa historia niepozornego małżeństwa z klasy średniej, które zdefraudowało miliony z kasy firmy Collin Street Bakery w Teksasie. Bohater Hausera będzie tu głową operacji, skromnym księgowym, który bez skrupułów przelewał firmowe pieniądze na swoje prywatne konta, by wieść wystawne życie.Historia została opisana przez Katy Vine w artykule "Just Desserts" opublikowanym w "Texas Monthly".Garner można aktualnie oglądać w serialu Apple TV+ " O jedno cię proszę ", a w lipcu tego roku pojawi się w filmie " Deadpool & Wolverine ".Hauser natomiast po "Czarnym ptaku" zagrał w serialu " Afterparty ", jego głos można usłyszeć w " Orionie i ciemności ", a na swoją premierę czeka " W głowie się nie mieści 2 ", gdzie dubbinguje nowe emocje.