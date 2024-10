Gwiazda "Gladiatora II" czyta książkę polskiej noblistki

Getty Images © NurPhoto

Tłumaczenia powieści Olgi Tokarczuk w USA

O filmie "Pokot"

Zwiastun filmu "Pokot"

Książka została wydana w USA pod tytułem "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead". Przetłumaczyła ją Antonia Lloyd-Jones. Wśród głosów krytyków nie brakowało głosów bardzo chwalących polską autorkę i jej dzieło. Brytyjski The Guardian umieścił książkę na 75. miejscu w rankingu 100 najlepszych powieści XXI wieku.Pascal nie jest pierwszym celebrytą, który chwalił się czytaniem prac Tokarczuk . Swoje pozytywne zdanie o "Biegunach" wyraził Chris Pine (" Wonder Woman ", " Star Trek ")., opisywał wrażenia z czytania.Anglojęzyczni czytelnicy mogą przeczytać w swoim języku większość prac polskiej pisarki. We wrześniu tego roku wydawnictwo Riverhead Books wypuściło przekład najnowszej książki autorki – "Empuzjon".Emerytowana inżynierka Janina Duszejko, z zamiłowania astrolożka i wegetarianka, mieszka w małej sudeckiej wsi. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje ciało martwego sąsiada-kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady wokół jego domu to ślady saren... Z czasem pojawiają się kolejne zwłoki lokalnych osobistości. Wszyscy zabici byli myśliwymi. Duszejko widząc niemoc policji, prowadzi własne śledztwo, którego wyniki są złowieszcze: czy to myśliwi stali się zwierzyną?W rolach głównych wystąpili: Agnieszka Mandat