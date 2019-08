Pewnego razu w Giżycku...

fot. Maciej Cioch

fot. Maciej Cioch

W sobotni wieczór sala kina Nowa Fala wypełniona była do ostatniego miejsca. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: aktorzy Cezary Żak Katarzyna Żak , grafik i autor niezliczonej ilości plakatów filmowych Andrzej Pągowsk i, Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Menadżer Komunikacji Provident Polska - Karolina Łuczak, przedstawicielka AXA Polska - Iza Ławecka oraz liczna rodzina, w tym rodzice, Rafała Zawieruchy. Na wstępie spotkania aktor przyznał, że właśnie w Giżycku, po raz pierwszy ma okazję opowiedzieć historie, których przed premierą filmu nie mógł zdradzić wcześniej. Publiczność brawami reagowała na kolejne anegdoty, ciepło została przyjęta ta, o pierwszym spotkaniu naszego aktora z kultowym amerykańskim reżyserem.- Odwracam się, stoi przede mną Quentin Tarantino i mówi: "Hej, witam w rodzinie Tarantino . Dobrze, że doleciałeś, super, że jesteś, zaczynamy robotę i miej radość z tego" – wspominał Rafał Zawierucha - Rafał, przede wszystkim gratuluję Ci, bo osiągnąłeś wielki sukces. Wierzę, że ta pozytywna energia Quentina Tarantino będzie miała przełożenie na Twoją dalszą karierę – mówił podczas spotkania Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka.Pewnego razu... w Hollywood, nowy film Quentina Tarantino, to wycieczka do Los Angeles 1969 roku, gdzie wszystko zaczyna się zmieniać. Gwiazda TV Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) i jego wieloletni dubler/kaskader Cliff Booth ( Brad Pitt ) przyglądają się biznesowi, w którym spędzili lata, z trudem go rozpoznając. W filmie Rafał Zawierucha wcielił się w postać Romana Polańskiego, który m.in. w Giżycku nakręcił pierwszy polski film nominowany do Oscara, kultowyFestiwal Kino Letnie Sopot – Zakopane to najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce. W tym roku to dwunasta edycja tego filmowego wydarzenia. Co roku podczas festiwalu ponad 100 tysięcy widzów ogląda filmy pod gwiazdami w najpopularniejszych polskich kurortach. W tym roku dzięki Provident i AXA bezpłatne projekcje odbywają się w Sopocie na najdłuższym drewnianym molo w Europie oraz na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem. Dodatkowo w każdy wtorek i środę festiwal cumuje w Giżycku na Mazurach. Pełny repertuar i harmonogram projekcji do sprawdzenia na stronie https://kinoletnie.pl. Wszystkie wydarzenia i ciekawostki dostępne na wyciągnięcie ręki na profilu:www.facebook.com/mamplannakinoletnie.Festiwal warto podglądać również na Instagramie: #mamplannakinoletnie.